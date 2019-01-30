Каршеринг в Испании развит весьма слабо: этой услугой можно воспользоваться только в крупных городах.

Чаще всего компании, занимающие эту нишу, предлагают своим клиентам электромобили. Пользоваться ими обычно можно лишь в одном городе или даже только в определенном районе. Конечно, можно выехать и за его пределы, но оставить там авто, чтобы им мог воспользоваться другой человек, уже нельзя. Условия во многом зависят от конкретной компании. Так, некоторые их них обязывают застраховать машину на 500 евро. И если автомобиль будет поврежден после того, как вы его оставили, и до того, как его арендует другой пользователь, именно вам будет выписан штраф на эту сумму. Другие требуют оставлять машину на исходном месте. Третьи берут плату не за минуты, а за часы или даже дни.