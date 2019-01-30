Google улучшила приложение Gmail

Компания Google разместила в своем официальном блоге информацию о крупном обновлении мобильной версии своего почтового клиента Gmail.

New year, new look. Learn more about our updated design, including features to quickly view attachments and easily switch between personal and work accounts → https://t.co/bt10EUVutd pic.twitter.com/nR2d7DQ8cx — Gmail (@gmail) 29 января 2019 г.

Поисковый гигант постепенно внедряет в приложение возможности машинного обучения. Новая разработка компании Smart Compose поможет быстрее составлять электронные письма, а Smart Reply - отвечать на сообщения, предлагая ответы, сгенерированные на основе предыдущих посланий.

Большие изменения коснулись дизайна. Первое, что бросается в глаза - тотальное преобладание белого цвета над всеми остальными. В остальном это все тот же Google Material Design, с основным расчетом на простоту использования.

Что касается функциональности, то теперь можно будет быстро просматривать вложения - например, фотографии, - не открывая и не прокручивая беседу. Кроме того, упрощен процесс переключения между различными учетными записями - к примеру, личной и рабочей. Если кто-то посторонний будет пытаться получить доступ к аккаунту, сработает система безопасности, и владелец получит визуально ярко-красное предупреждение о "покушении".

Обновления для Android и iOS, по заверениям разработчиков, доберутся до пользователей в ближайшие недели.