У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Google улучшила приложение Gmail

30.01.2019,  
15:12
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Google разместила в своем официальном блоге информацию о крупном обновлении мобильной версии своего почтового клиента Gmail.

Поисковый гигант постепенно внедряет в приложение возможности машинного обучения. Новая разработка компании Smart Compose поможет быстрее составлять электронные письма, а Smart Reply - отвечать на сообщения, предлагая ответы, сгенерированные на основе предыдущих посланий.

Большие изменения коснулись дизайна. Первое, что бросается в глаза - тотальное преобладание белого цвета над всеми остальными. В остальном это все тот же Google Material Design, с основным расчетом на простоту использования.

Что касается функциональности, то теперь можно будет быстро просматривать вложения - например, фотографии, - не открывая и не прокручивая беседу. Кроме того, упрощен процесс переключения между различными учетными записями - к примеру, личной и рабочей. Если кто-то посторонний будет пытаться получить доступ к аккаунту, сработает система безопасности, и владелец получит визуально ярко-красное предупреждение о "покушении".

Почта Gmail обрушилась в России и мире

Обновления для Android и iOS, по заверениям разработчиков, доберутся до пользователей в ближайшие недели.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
приложения
Фото: Reuters
Ошибка FaceTime позволяет тайно прослушивать собеседника 29.01.2019
Пользователям гаджетов разрешат удалять все предустановленные приложения 27.01.2019
50 миллионов человек скачали фальшивые навигационные приложения для Android 23.01.2019
Google
Фото: iStock
В России подешевели смартфоны Xiaomi и Huawei 29.01.2019
Стало известно, когда представят новый Android и каким он будет 28.01.2019
Будьте осторожны. Фальшивые карты Google скачали 50 миллионов раз 22.01.2019
Gmail
Фото: iStock
"Лучше отключить". Ошибка позволяет прослушивать почти любой iPhone 29.01.2019
Новая функция Gmail привела людей в ужас 04.10.2018
Google спустя четыре года закроет свой почтовый клиент Inbox 13.09.2018