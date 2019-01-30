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30.01.2019 11:40
Рубрика: Экономика

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Текст: Надежда Толстоухова
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Индекс Мосбиржи в среду превысил отметку 2503 пункта, обновив исторический максимум. Индекс вырос на 0,22 процента. Индекс РТС увеличился на 0,1 процента и составил 1192,63 пункта. Больше всего выросли в цене акции "Энел Россия", "Северстали", "Аэрофлота", "Роснефти", "Газпрома" и Сбербанка.

Фото: iStock
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Трейдеры связывают рост акций с улучшением внешнего фона. "Внешний фон меняется к лучшему. Рынок может обновить максимум по индексу Мосбиржи, ориентируюсь на диапазон: 2500-2550 пунктов. В лидерах будет большинство бумаг первого эшелона", - считает трейдер компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Драйверов для закрепления индекса Мосбиржи выше 2500 пунктов пока не хватает, - такого мнения придерживается аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Для закрепления тенденции настроение на глобальных рынках должно, на его взгляд, "заметно улучшиться".

На курс рубля в среду могут повлиять итоги заседания ФРС США. Рубль может укрепиться по отношению к доллару в случае мягкой риторики, связанной с перспективами американской монетарной политики и потенциальным двукратным повышением ключевой ставки в США в 2019 году. По итогам торгов во вторник по данным Мосбиржи курс доллара снизился на 21 копейку - до 66,05 рубля, евро - на 24 копейки, до 75,5 рубля.

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