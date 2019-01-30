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iPhone могут заметно подешеветь. В том числе и в России

30.01.2019,  
10:35
Текст:  Антон Благовещенский

Apple решила "переосмыслить" цены на смартфоны iPhone за пределами США для тех стран, где смартфоны стали чересчур дорогими из-за скачков курса доллара. Об этом глава компании Тим Кук рассказал в интервью Reuters.

По его словам, на рынках некоторых государств рост цены на флагманские модели iPhone стал слишком значительным. "Оценив макроэкономические условия на части этих рынков, мы решили вернуться к более соразмерным ценам, чтобы стимулировать продажи", - заявил Кук.

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Глава Apple отметил, что стоимость мобильных гаджетов вернется на прошлогодний уровень. По оценкам Reuters, в список стран, где смартфоны Apple подешевеют, войдут Россия, Бразилия, Индия, Китай и Турция. Сам Кук не раскрыл список стран, где цены будут скорректированы.

Насколько заметным будет снижение цен на iPhone и когда именно оно произойдет, Тим Кук также не сообщил. В свою очередь, финансовый директор Apple Лука Маэстри отметил, что на сервисы компании, включая Apple Music, и программы в App Store цены не снизятся.

В настоящее время стоимость базовой модели iPhone XS в США составляет 999 долларов. в России за эту версию компания просит 89481 рубль, или около 1350 долларов (на 35 процентов больше). Цена младшей модели iPhone XS Max в Соединенных Штатах составляет 1099 долларов, в России - 98634 рубля, или 1486 долларов.

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