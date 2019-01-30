Жители 3,1 тысячи многоквартирных домом в столице копят деньги на капремонт не в "общем котле" столичного фонда капремонта, а на специальном счету, которым они вправе распоряжаться самостоятельно. Они сами решают, что для них в данный момент важнее - отремонтировать подъезд или сразу фасад и кровлю? Корреспондент "РГ" изучил плюсы и минусы такого подхода, а заодно узнал, как идет программа капремонта в столице в целом.

Сам себе прораб

Напомню, копить деньги на капремонт москвичи начали 1 июля 2015 года - тогда тариф составлял 15 рублей с "квадрата" общей площади квартиры в месяц, с 1 января этого года он вырос до 18,19 рубля. Так что владельцы типичной "двушки", например, площадью 50 кв. м теперь ежемесячно платят по этой графе в квитанции 900 с лишним рублей. Сумма приличная, что же она дает?

Стартовала программа 3,5 года назад. За это время она охватила каждый четвертый московский дом. Одних лифтов поменяли 14 тысяч - а это между прочим одна из самых затратных статей капремонта: замена кабины обычно обходится в 1,5-4 миллиона рублей в зависимости от размеров, грузоподъемности и других факторов. В фонде капремонта "РГ" рассказали, что в этом году планы тоже серьезные - поменяют еще 1847 подъемников в 448 домах.

Сроки ремонта каждого дома в городе определены с точностью до года. Прописано и какие системы заменят в первую очередь - где-то в ремонте остро нуждаются коммуникации, а где-то давно течет крыша и текущий ремонт проблему уже не решает. Но если надо менять проводку, а водопроводные трубы еще протянут пару лет, то город старается заменить все сразу, чтобы дому не жить в состоянии хронического ремонта.

Но все это в полной мере касается 90 процентов домов, которыми занимается фонд капремонта. В 10 процентах домов жители открыли спецсчета, рассказали "РГ" в Мосжилинспекции. Они сами решают, что чинить в первую очередь. "Если деньги аккумулируются у регионального оператора, то ускорить ремонт отдельных элементов дома довольно затруднительно, нужно писать ходатайства и доказывать, почему необходимо менять график, - пояснили в ведомстве. - При наличии же спецсчета никому ничего доказывать не нужно - это дело самих жителей, что ремонтировать в первую очередь".

Фото: Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Александр Мелешенко

Жильцы нескольких корпусов дома № 15 на Староволынской улице решили оформить спецсчет одними из первых в городе. Дома у них практически новые, 2006 года постройки. Поэтому и решили, что в общем порядке капремонта придется ждать долго. "В результате мы сделали уже очень многое - отремонтировали дорогую венецианскую штукатурку в холлах, поменяли у входных групп плитку на гранит, обновили часть оборудования для лифтов и кондиционеров, - рассказал "РГ" управляющий УК "Ближние дачи" Юрий Панин. - Проблем с согласованием работ у нас не бывает - достаточно, что их одобрит общее собрание жильцов. После этого протокол собрания и договор на проведение работ подаются в банк, который выделяет необходимые деньги со спецсчета".

Сейчас жильцы планируют еще сделать освещение в паркинге, тоже на средства спецсчета, продолжил Панин. Некоторые жильцы, правда, такой расточительности не рады. Они считают, что деньги нужно копить для больших трат в будущем - ремонта кровли или фундамента. Но последнее слово остается за большинством.

Лифт не по карману

Эксперты утверждают, что выбор в пользу спецсчета действительно выгоднее делать жителям новостроек и крупных домов с большим количеством квартир. Обитателям старой пятиэтажки, где нет и сотни квартир, копить самим придется слишком долго. К тому же, едва собрав деньги на замену той же проводки, они могут оказаться перед необходимостью менять стояки и трубы в подвале. Если же деньги копятся в "общем котле", то велика вероятность, что все работы проведут разом, как это часто и происходит в Москве. То есть жители получат больше, чем реально выплатили взносов.

Выбор в пользу спецсчета выгоднее делать жителям новостроек и крупных домов с большим количеством квартир

К тому же владение спецсчетом накладывает много ограничений. В Мосжилинспекции объясняют - с 2015 года от регионального оператора на спецсчета перешли 377 домов. Но 95 многоэтажек потом вернулись, причем каждый второй - отнюдь не добровольно. Их жители не платили взносов на капремонт - собирать удавалось меньше половины от необходимого.

Жильцы большинства остальных домов решили вернуться к региональному оператору сами, поняв, что собираемых ими денег не хватает. Так было, к примеру, на Суздальской улице, 20, корпус 1. В этой 14-этажке с тремя подъездами еще с момента постройки в 1991 году был создан жилищно-строительный кооператив. Копить деньги сразу начали на спецсчете. "Собираемость была 100-процентная, - отмечает председатель ЖСК Надежда Хлопова. - Тем не менее согласно региональной программе капремонта в этом году мы должны были заменить лифты, которым почти 30 лет. Но денег, необходимых для замены шести лифтов, мы не собрали бы не только к 2019, но и к 2025 году. Была мысль взять кредит, но по той же программе в 2022-м мы должны отремонтировать крышу, а это снова миллионы рублей. Так что перешли к регоператору, в этом году стоим в очереди на замену лифтов".

Этот нюанс при выборе как копить - в общем котле или на спецсчете, тоже надо учитывать. Есть обязательные виды работ, которые нужно выполнить во вполне определенный срок. И если вы понимаете, что денег на дорогостоящие работы за оставшееся время не собрать, то спецсчет не спасет.

Кстати

Открыть спецсчет можно только в банке, который рекомендует для этого федеральное правительство - сейчас таких кредитных организаций всего шесть, включая Сбербанк и ВТБ. При этом 1,5 млрд рублей, собранных москвичами на капремонт, лежат в банках, которых нет в перечне Центробанка. То есть жильцы могут лишиться своих накоплений - Мосжилинспекция рассылает владельцам таких спецсчетов предостережения.



Инициативные жильцы зачастую не ограничиваются открытием спецсчета и организуют товарищество собственников, которое управляет деньгами.