1. Жители Санкт-Петербурга второй половины XVIII века хорошо знали скиталицу, в любую погоду одетую в жалкое рванье цвета военной формы ее мужа: красную кофту, зеленую юбку. Стоило Ксении появиться на рынке, как всякий рвался ей услужить. Купцы распахивали прилавки: бери - не хочу. Извозчики, издали приметив красно-зеленые лохмотья, гнали лошадей, упрашивая блаженную проехаться с ними хоть пару шагов. Народ знал: блаженная не возьмет себе ни одежду, ни обувь, какие бы ветра или лютый мороз ни студили столицу. Себе не возьмет ничего, ей ничего и не нужно - входя в дом, Ксения говорила: "Вся я тут". А вот какой-нибудь пустяк - пряник, пуговицу, монетку - взять может. Взять и тут же кому-то отдать. И удача начинала сопутствовать и тому, у кого Ксения брала, и тому, кому отдавала. Но уж если Ксения не прикасалась к чужим дарам, то и тут неспроста: как рентгеном прозревала нераскаянные грехи дающего. Потому-то, видя юродивую, торговцы испытывали себя - надеясь на удачу, понимая: если тебя отвергли - это недобрый знак, что-то в твоей душе и жизни идет не так. Но признание прозорливости Ксенюшки пришло не сразу.
2. История не сохранила подробности той части жизни Ксении, когда все шло обычно, как у всех: нам неизвестна даже точная дата ее рождения, полагают, это первая треть XVIII века. Мы знаем, что отца ее звали Григорий и что она была замужем за певчим придворного хора Андреем Феодоровичем Петровым, полковником. Жили Андрей Феодорович с Ксенией Григорьевной небедно. Вот и все, что известно о жизни святой до того момента, когда у двадцатишестилетней Ксении Григорьевны Петровой внезапно умирает муж.
Внезапность смерти означала не просто неожиданность потери, для верующей Ксении удар усиливался еще и тем, как муж отошел в мир иной - не успев исповедоваться и причаститься. Для верующего смерть без церковного напутствия - это страшно, и для загробной судьбы очень неопределенно: к смерти православного раньше относились с благоговейной строгостью. Можно только предполагать, что в сердце и сознании овдовевшей Ксении произошел переворот: она почувствовала призрачность земного счастья, недолговечность всего земного вообще. И, осознав это, молодая женщина отвергает весь этот такой непрочный мир и оставшуюся часть своей земной жизни посвящает служению миру иному.
То, что происходило дальше, народная память сохранила во всех подробностях. В день похорон молодая вдова надела на себя одежду мужа и на соболезнования близких отвечала, что Андрей Феодорович не умер, а вот она, Ксения Григорьевна, умерла - это понятно, отныне для мира она мертва. С тех пор она не отзывалась на свое имя и просила называть ее Андреем Феодоровичем. Родные подумали, что от горя у нее помутился рассудок. Их подозрения усилились, когда на следующий день Ксения раздала свои вещи бедным, отнесла деньги в храм, а свой дом подарила знакомой, взяв с нее обещание, что та будет пускать туда нищих. Все это не могло не показаться странным, и родственники настояли на том, чтобы Ксения прошла медицинское освидетельствование. Однако комиссия пришла к выводу: Ксения Григорьевна Петрова, вдова двадцати шести лет, психически здорова и вправе распоряжаться своим имуществом сама. Ее не стали задерживать, так началось сорокапятилетнее скитание юродивой по улицам столицы.
В обветшалом костюме мужа, в драной обуви, она с поразительной стойкостью и кротостью переносила превратности петербургского климата и жизни под открытым небом. Только раз ее видели в гневе, когда жестокость мальчишек, закидывавших ее камнями и комьями грязи, перешла все пределы. Свидетели безобразной сцены, сначала безучастно наблюдавшие за происходящим, были так потрясены видом разгневанной Ксении, что немедленно прекратили издевательства. Больше такого не допускали.
Полиция не могла не заинтересоваться, где ночует женщина: проследив за ней, увидели, что ночи напролет в любую погоду Ксения проводит в поле в коленопреклоненной молитве.
3. Но что означает "блаженная"? Что за подвиг - юродство? Слово "блаженная" означает, что святая прославилась подвигом юродства Христа ради - самым необычным из всех видов святости. Подвиг юродства Христа ради заключается не просто в добровольном отказе от удобств, комфорта, любых благ цивилизации, но еще и в отречении от своего дома, от любой собственности, вплоть до одежды, и даже от постоянных человеческих отношений, то есть от всего того, что привязывает человека к миру земному. Но и это не все. Трудно даже представить, что человек может добровольно отречься от разума - той его части, которая отвечает за житейское благополучие. Юродство Христа ради предполагает полное пренебрежение им. Не личное счастье, не здоровье, не материальное благополучие, а Царствие Небесное становится центром устремления человека, поэтому все, что мешает этому, пусть даже и твой разум, уже не имеет цены. Кстати, сосредоточенность всей личности на Боге и есть главное отличие юродивого от всех тех, кто пренебрегает правилами общественной жизни по каким-то иным причинам. Подвиг юродства требует особенного мужества, ведь человек противопоставляет себя миру и этим вызывает на себя осуждение, насмешки, прямое издевательство. Но, терпеливо перенося все, он преодолевает в себе самый главный грех, корень всех грехов - гордыню, победить которую труднее всего. Как объяснял Серафим Саровский, юродство Христа ради требует особой силы духа, на такой подвиг нельзя вызываться самому, сорвешься, это всегда призванность Богом. Юродство - феномен русской святости.
4. Со временем жители Петербурга стали замечать не только странности Ксенюшки, но и ее прозорливость, и даже дар чудотворения. Женщины знали, что святой достаточно просто погладить по головке заболевшего ребенка, как тот вскоре выздоравливал. В молитве к блаженной Ксении это названо "сиянием благодати".
Уже при жизни принадлежавшая другому миру, она обладала и даром предвидения. Как-то горожане обратили внимание на то, что Ксения несколько дней подряд горько плачет: "Кровь, кровь, реки налились кровью, каналы кровавые!" Смысл слов стал ясен три недели спустя, когда поползли слухи о неудачном перевороте и убийстве Шлиссельбургского узника императора Иоанна VI Антоновича.
Кажется невероятным, но сорок пять лет скиталась по улицам Петербурга блаженная, как сказано в молитве, "безумием мнимым безумие мира обличившая" и "град Петров всенощным бдением от бед ограждавшая". Кстати, в той же молитве святой Ксении ее называют верной спасительницей "в бездне отчаяния погибающих".
5. Но как молиться блаженной Ксении Петербургской? "Бог не требует от молящегося красоты речи и искусного сложения слов, но душевной теплоты и усердия", - учил святой Тихон Задонский. Молиться надо от чистого, искреннего сердца, со смирением и усердием, без гнева, памятозлобия, без тщеславия, не напоказ, на всяком месте, во всякое время. Податель жизни - Бог, святые - наши заступники, ходатаи перед Богом. В молитве, обращенной к святой, мы просим ее, "как живую, как сущую с нами", "принять наши прошения и принести их ко престолу милосердного Отца Небесного". Мы просим Ксенюшку как "имеющую к Богу дерзновение". "Испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наши щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление, предстани святыми твоими молитвами пред всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных".
Как и где молиться святой Ксении
Истории избавлений от бед и несчастий по молитвам к блаженной занимают тома. Молиться святой можно перед иконой дома по молитвослову и в храме во время молебна. Традиция приезжать к могиле Ксенюшки на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге началась в XIX веке. Могильный холм, с которого верующие брали себе землю, досыпали не один раз. В середине XIX века на месте погребения поставили часовенку, но поток почитающих святую был так велик, что в 1902 году возвели большую часовню во имя святой блаженной Ксении Петербургской. Обращаясь к святым как к нашим ходатаям перед Богом, надо помнить: наши просьбы не должны быть корыстны, а мы сами должны быть чисты. Значит, важно наше участие и в таинствах покаяния и причащения.