Более двухсот лет верующие получают помощь блаженной Ксении Петербургской, чей день памяти мы отмечаем 6 февраля. Нехватка денег, проблемы с жильем, болезни, бездетность, одиночество, тревога за ребенка, неопределенность с работой - все эти проблемы идут "по ведомству" Ксенюшки, любимой русской святой. О том, кому помогает святая и что делать, чтобы она услышала твою мольбу, чуть позже. Сначала о том, кем была Христа ради юродивая Ксения Петербургская.

1. Жители Санкт-Петербурга второй половины XVIII века хорошо знали скиталицу, в любую погоду одетую в жалкое рванье цвета военной формы ее мужа: красную кофту, зеленую юбку. Стоило Ксении появиться на рынке, как всякий рвался ей услужить. Купцы распахивали прилавки: бери - не хочу. Извозчики, издали приметив красно-зеленые лохмотья, гнали лошадей, упрашивая блаженную проехаться с ними хоть пару шагов. Народ знал: блаженная не возьмет себе ни одежду, ни обувь, какие бы ветра или лютый мороз ни студили столицу. Себе не возьмет ничего, ей ничего и не нужно - входя в дом, Ксения говорила: "Вся я тут". А вот какой-нибудь пустяк - пряник, пуговицу, монетку - взять может. Взять и тут же кому-то отдать. И удача начинала сопутствовать и тому, у кого Ксения брала, и тому, кому отдавала. Но уж если Ксения не прикасалась к чужим дарам, то и тут неспроста: как рентгеном прозревала нераскаянные грехи дающего. Потому-то, видя юродивую, торговцы испытывали себя - надеясь на удачу, понимая: если тебя отвергли - это недобрый знак, что-то в твоей душе и жизни идет не так. Но признание прозорливости Ксенюшки пришло не сразу.

Предполагаемый портрет Ксении Петербургской, конец XVIII - начало XIX века.Фото: Wikipedia.org

2. История не сохранила подробности той части жизни Ксении, когда все шло обычно, как у всех: нам неизвестна даже точная дата ее рождения, полагают, это первая треть XVIII века. Мы знаем, что отца ее звали Григорий и что она была замужем за певчим придворного хора Андреем Феодоровичем Петровым, полковником. Жили Андрей Феодорович с Ксенией Григорьевной небедно. Вот и все, что известно о жизни святой до того момента, когда у двадцатишестилетней Ксении Григорьевны Петровой внезапно умирает муж.

Внезапность смерти означала не просто неожиданность потери, для верующей Ксении удар усиливался еще и тем, как муж отошел в мир иной - не успев исповедоваться и причаститься. Для верующего смерть без церковного напутствия - это страшно, и для загробной судьбы очень неопределенно: к смерти православного раньше относились с благоговейной строгостью. Можно только предполагать, что в сердце и сознании овдовевшей Ксении произошел переворот: она почувствовала призрачность земного счастья, недолговечность всего земного вообще. И, осознав это, молодая женщина отвергает весь этот такой непрочный мир и оставшуюся часть своей земной жизни посвящает служению миру иному.

То, что происходило дальше, народная память сохранила во всех подробностях. В день похорон молодая вдова надела на себя одежду мужа и на соболезнования близких отвечала, что Андрей Феодорович не умер, а вот она, Ксения Григорьевна, умерла - это понятно, отныне для мира она мертва. С тех пор она не отзывалась на свое имя и просила называть ее Андреем Феодоровичем. Родные подумали, что от горя у нее помутился рассудок. Их подозрения усилились, когда на следующий день Ксения раздала свои вещи бедным, отнесла деньги в храм, а свой дом подарила знакомой, взяв с нее обещание, что та будет пускать туда нищих. Все это не могло не показаться странным, и родственники настояли на том, чтобы Ксения прошла медицинское освидетельствование. Однако комиссия пришла к выводу: Ксения Григорьевна Петрова, вдова двадцати шести лет, психически здорова и вправе распоряжаться своим имуществом сама. Ее не стали задерживать, так началось сорокапятилетнее скитание юродивой по улицам столицы.

В обветшалом костюме мужа, в драной обуви, она с поразительной стойкостью и кротостью переносила превратности петербургского климата и жизни под открытым небом. Только раз ее видели в гневе, когда жестокость мальчишек, закидывавших ее камнями и комьями грязи, перешла все пределы. Свидетели безобразной сцены, сначала безучастно наблюдавшие за происходящим, были так потрясены видом разгневанной Ксении, что немедленно прекратили издевательства. Больше такого не допускали.

Святые - это наши проводники к Создателю, своей жизнью и подвигом так открывшиеся Богу, что через них Бог сияет и действует на всех нас

Полиция не могла не заинтересоваться, где ночует женщина: проследив за ней, увидели, что ночи напролет в любую погоду Ксения проводит в поле в коленопреклоненной молитве.

3. Но что означает "блаженная"? Что за подвиг - юродство? Слово "блаженная" означает, что святая прославилась подвигом юродства Христа ради - самым необычным из всех видов святости. Подвиг юродства Христа ради заключается не просто в добровольном отказе от удобств, комфорта, любых благ цивилизации, но еще и в отречении от своего дома, от любой собственности, вплоть до одежды, и даже от постоянных человеческих отношений, то есть от всего того, что привязывает человека к миру земному. Но и это не все. Трудно даже представить, что человек может добровольно отречься от разума - той его части, которая отвечает за житейское благополучие. Юродство Христа ради предполагает полное пренебрежение им. Не личное счастье, не здоровье, не материальное благополучие, а Царствие Небесное становится центром устремления человека, поэтому все, что мешает этому, пусть даже и твой разум, уже не имеет цены. Кстати, сосредоточенность всей личности на Боге и есть главное отличие юродивого от всех тех, кто пренебрегает правилами общественной жизни по каким-то иным причинам. Подвиг юродства требует особенного мужества, ведь человек противопоставляет себя миру и этим вызывает на себя осуждение, насмешки, прямое издевательство. Но, терпеливо перенося все, он преодолевает в себе самый главный грех, корень всех грехов - гордыню, победить которую труднее всего. Как объяснял Серафим Саровский, юродство Христа ради требует особой силы духа, на такой подвиг нельзя вызываться самому, сорвешься, это всегда призванность Богом. Юродство - феномен русской святости.

Иконы изображают блаженную в красно-зеленой одежде: после смерти мужа Ксения надела его военную форму и отзывалась на его имя.Фото: РИА Новости

4. Со временем жители Петербурга стали замечать не только странности Ксенюшки, но и ее прозорливость, и даже дар чудотворения. Женщины знали, что святой достаточно просто погладить по головке заболевшего ребенка, как тот вскоре выздоравливал. В молитве к блаженной Ксении это названо "сиянием благодати".

Уже при жизни принадлежавшая другому миру, она обладала и даром предвидения. Как-то горожане обратили внимание на то, что Ксения несколько дней подряд горько плачет: "Кровь, кровь, реки налились кровью, каналы кровавые!" Смысл слов стал ясен три недели спустя, когда поползли слухи о неудачном перевороте и убийстве Шлиссельбургского узника императора Иоанна VI Антоновича.

Кажется невероятным, но сорок пять лет скиталась по улицам Петербурга блаженная, как сказано в молитве, "безумием мнимым безумие мира обличившая" и "град Петров всенощным бдением от бед ограждавшая". Кстати, в той же молитве святой Ксении ее называют верной спасительницей "в бездне отчаяния погибающих".

5. Но как молиться блаженной Ксении Петербургской? "Бог не требует от молящегося красоты речи и искусного сложения слов, но душевной теплоты и усердия", - учил святой Тихон Задонский. Молиться надо от чистого, искреннего сердца, со смирением и усердием, без гнева, памятозлобия, без тщеславия, не напоказ, на всяком месте, во всякое время. Податель жизни - Бог, святые - наши заступники, ходатаи перед Богом. В молитве, обращенной к святой, мы просим ее, "как живую, как сущую с нами", "принять наши прошения и принести их ко престолу милосердного Отца Небесного". Мы просим Ксенюшку как "имеющую к Богу дерзновение". "Испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наши щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление, предстани святыми твоими молитвами пред всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных".

Кстати

Как и где молиться святой Ксении

Истории избавлений от бед и несчастий по молитвам к блаженной занимают тома. Молиться святой можно перед иконой дома по молитвослову и в храме во время молебна. Традиция приезжать к могиле Ксенюшки на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге началась в XIX веке. Могильный холм, с которого верующие брали себе землю, досыпали не один раз. В середине XIX века на месте погребения поставили часовенку, но поток почитающих святую был так велик, что в 1902 году возвели большую часовню во имя святой блаженной Ксении Петербургской. Обращаясь к святым как к нашим ходатаям перед Богом, надо помнить: наши просьбы не должны быть корыстны, а мы сами должны быть чисты. Значит, важно наше участие и в таинствах покаяния и причащения.