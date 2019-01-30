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Знай свою парковку
Прежде всего каждый автомобиль привязан к конкретному парковочному месту. То есть завершать аренду необходимо в том же месте, где пользователь ее начал. Бронировать автомобили можно через приложение или сайт. Приложение показывает пользователю график уже имеющихся заявок на машину. Кроме того, при такой системе необходимо заранее указывать временной период, в течение которого планируется использование машины, а если вернуть ее на место позже, предусмотрены штрафные санкции, поскольку это может создать трудности для следующего пользователя. Открывать и закрывать автомобиль необходимо специальной пластиковой картой, а ключи ждут пользователя внутри.
"Флот" компании состоит примерно из 50 моделей, от грузовых фургонов до небольших электрокаров. Бензин, городские парковки, страховка и обслуживание включены в стоимость поездки.
В Вашингтоне цены на аренду стартуют от 9 долларов в час, а дневной пробег ограничен 180 милями (около 290 километров. - Прим. ред.). Кроме того, пользователи платят единовременный взнос в 25 долларов за регистрацию, а также 7 долларов в месяц в качестве абонентской платы вне зависимости от того, использовался сервис в этот период или нет.
Есть и сервисы каршеринга, более схожие с российскими проектами, как, например, car2go, работающий примерно в 10 городах США. Завершать поездку можно где угодно в пределах города. Стоимость аренды стартует от 41 цента в минуту. Можно существенно сэкономить, если при бронировании сразу указать продолжительность поездки. Например, аренда сразу на полчаса обойдется в 7 долларов вместо 12, которые пришлось бы заплатить при поминутной тарификации. Абонентской платы не предусмотрено, а за регистрацию в сервисе надо заплатить 5 долларов.
Из района не выезжать!
Чаще всего компании, занимающие эту нишу, предлагают своим клиентам электромобили. Пользоваться ими обычно можно лишь в одном городе или даже только в определенном районе. Конечно, можно выехать и за его пределы, но оставить там авто, чтобы им мог воспользоваться другой человек, уже нельзя. Условия во многом зависят от конкретной компании. Так, некоторые их них обязывают застраховать машину на 500 евро. И если автомобиль будет поврежден после того, как вы его оставили, и до того, как его арендует другой пользователь, именно вам будет выписан штраф на эту сумму. Другие требуют оставлять машину на исходном месте. Третьи берут плату не за минуты, а за часы или даже дни.
Каршеринг встречает туристов в аэропортах страны
На японском рынке представлено немало компаний. Самая крупная - Times Car Plus - готова предоставить своим клиентам около 30 различных моделей авто. Это дает возможность выбрать машину на любой вкус - от популярной среди японцев малолитражки до вместительного микроавтобуса. В основном клиентам предлагаются транспортные средства местного производства, однако в люксовом сегменте можно найти и немецкие авто. Машина обязательно будет оборудована навигатором, системой проезда по платным дорогам и детским бустером.
Стоимость каршеринга в Японии составляет от 150 до 206 иен (1,4-1,83 доллара США. - Прим. ред.) за 15 минут. Машина уже будет заправлена и застрахована. Клиент может понести дополнительные расходы, которые зависят от пройденного расстояния. Но это регулируется условиями оператора. Примечательно, что если пользователь тратит время на заправку авто топливом или мойку, к зарезервированному им времени использования машины автоматически прибавляется 15 бесплатных минут.
Пользоваться каршерингом в Японии довольно просто. После регистрации на сайте компании, где необходимо внести личные данные и номер кредитки, можно почти сразу приступить к поездкам. Предварительно, правда, потребуется получить членскую карту. Она понадобится, чтобы открыть дверь автомобиля и сесть за руль.
Определенным неудобством является отсутствие возможности оставить машину в любом понравившемся месте. По окончании эксплуатации ее следует вернуть на прежнее место. Кстати, если водитель после окончания поездки забыл в машине личные вещи, в течение 15 минут он может с помощью карты снова открыть авто и без лишних хлопот забрать их.
Следует признать, что далеко не все в Стране восходящего солнца полюбили каршеринг. Некоторые отдают предпочтение аренде. Впрочем, последний вариант больше подходит для желающих использовать авто в течение относительно долгого периода времени - от одного дня до недели. Как показывают социологические исследования, каршеринг на японских островах выбирает прежде всего молодежь. Старшее поколение больше доверяет собственному авто, несмотря на внушительные расходы по его содержанию. Только месячная стоимость аренды парковочного места, к примеру, в Токио в среднем составляет от 40 до 60 тысяч иен (от 365 до 548 долларов США). Не стоит забывать также и о страховке и налогах, которые в Японии довольно высоки. Да и цены на бензин кусаются.
Парижане отдают автомобили в хорошие руки
Пионером был "Аутолиб" - сеть в Париже, которая насчитывала несколько сотен стоянок и свыше четырех тысяч автомобилей. Она просуществовала до середины прошлого года, когда из-за финансового конфликта между городским муниципалитетом и концерном "Боллоре", обладавшим контрактом на реализацию этого проекта, включая предоставление электрокаров, ее закрыли.
Однако на освободившемся месте сразу появились новые компании. Среди них, пожалуй, самая успешная - Ubeeqо. Только во французской столице она к концу года задействовала 400 машин, и это всего лишь начало. Для того чтобы иметь возможность пользоваться услугами Ubeeqо, надо зарегистрироваться на ее сайте, отправить копию водительских прав (необходимый опыт вождения - не менее двух лет. - Прим. ред.). После этого выбрать автомобиль. Расценки варьируются в зависимости от его класса. К примеру, Fiat 500 обойдется в 4 евро в час (29 евро в день), а Volkswagen Golf - 6 евро в час и 45 - в день. Причем в эту сумму входит страховка, а также техобслуживание, если оно вдруг срочно понадобится.
Все большее распространение также получает каршеринг между частными лицами. Как правило, это происходит при посредничестве специализирующихся в этой области фирм. Во Франции в последние два-три года они плодятся как грибы. Одна из них - CITIZ - активно работает в 100 городах страны, сводя между собой более 1200 владельцев автомобилей. На сайте фирмы регистрируются как желающие поделиться своей машиной, так и потенциальные клиенты. Причем тарифы весьма щадящие - от 2 евро в час до 4,5 (также зависимость от типа машины) и от 16 евро в день до 45. Понятно, что CITIZ - не филантропическая организация и за свои услуги берет абонентскую плату. Те, кто намеревается использовать частный автомобиль до 10 часов в месяц, должны заплатить фирме 8 евро, если свыше - то 16 евро.
Ночью поездка стоит дешевле
В южнокорейской столице каршеринг реализуется в форме партнерства администрации города и частной компании и называется "Сеул Нанум Кар", в переводе на русский: "автомобили Сеула, которые мы делим друг с другом". Условия пользования стандартные - необходимо скачать специальное приложение, зарегистрироваться, ввести свои данные, привязать банковскую карточку к аккаунту, и можно отправляться в путь. Цена обычно рассчитывается исходя из времени аренды автомобиля и зависит в первую очередь от вида машины. За легковую каждые 10 минут аренды стоят от 1200 до 2170 вон (1,07 - 1,93 доллара. - Прим. ред.). Но чем больше и шикарнее машина, тем дороже. Можно взять автомобиль и на целый день по специальному тарифу. Предусмотрена система скидок, которыми поощряется пользование услугой в ночное время и на выходных, а также использование автомобилей с гибридными двигателями, которые меньше загрязняют окружающую среду.
В Сеуле каршеринг позволяет существенно снизить количество автомобилей у населения, а также положительно отражается на экологии. Так, один автомобиль каршеринга заменяет 8-9 обычных частных машин, а сама услуга в целом позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 486 тонн в год. Кроме того, для семейных бюджетов жителей Сеула ежегодная совокупная экономия от использования каршеринга - 28,9 миллиарда вон, или почти 26 миллионов долларов.
Любимый сервис водителей
В Милане, который давно зарекомендовал себя как "самый умный город" в Италии, этот сервис по аренде автомобилей для коротких внутригородских поездок существует дольше, чем в других городах, - с 2001 года. За это время на каршеринг подсела и остальная часть страны. На сегодня в Италии зафиксирован один из лучших показателей количества видов шерингового транспорта, операторов и машин на душу населения. Так, по данным агентства AlixPartners, в Европе каршерингом пользуются 4,5 миллиона человек, из которых 1,1 миллиона клиентов приходятся непосредственно на Италию. Эксперты полагают, что каршеринг популярен среди практичных итальянцев по ряду объективных причин. Во-первых, этот сервис освобождает их от постоянной головной боли - не нужно иметь гараж и тратить время на поиск парковки, ведь машину можно взять и оставить практически в любом месте. Во-вторых, позволяет одновременно неплохо сэкономить - не приходится тратить деньги на бензин и страховку, которые включены в стоимость проката. И в-третьих, наличие каршеринга позволяет разгрузить дороги и тем самым улучшить экологию крупных городов, особенно в случае использования электрокаров, что немаловажно.
В Милане, Риме и других крупных городах работают 7 сервисов каршеринга. Сравнивая их, итальянские СМИ приходят к выводу, что на данном этапе самым экономичным и практичным сервисом по передвижению по городу является Enjoy. Цена - 0,25 цента за минуту поездки. Его сильными сторонами являются: быстрый процесс регистрации - всего 5 минут, повсеместная доступность и возможность "бросить" машину практически в любой точке города. Из минусов - с российскими правами, в том числе международного образца, зарегистрироваться не получится. Второе почетное место занимает GuidaMi - единственный сервис, на машинах которого можно ездить по всем странам Европейского союза и Швейцарии.
Заправка в электрической розетке
Но больше каршерингов, работающих по другой схеме: машины можно оставлять только на определенных парковочных станциях, а стоят они, в среднем, от 3 до 7 евро в час. Кроме того, приходится платить еще около 20-30 центов за километр (15-23 рубля). Потом все складывается. Для обычных поездок по городу это очень неудобно, но на день такие машины стоят гораздо дешевле (на 20-40 евро), поэтому их используют для однодневных поездок за город, например.
Помимо автомобилей в Берлине распространены мопеды. Их предоставляют также две фирмы - Coup и Emmy. Работают они в теплое время года, а для Берлина это с середины марта по начало ноября. Emmy стоит немного дешевле автомобиля, 19 центов в минуту за поездку и 5 центов за парковку, но зато в багажнике лежат два шлема и можно с собой взять попутчика. Coup же снимет с вас 3 евро за первые полчаса и 1 евро за каждые последующие 10 минут. Кататься на нем можно только одному. Вот уж точно считайте сами, решайте сами.
Также каршерингами нет-нет, да и назовут совместное такси. Таких компаний по Берлину уже три. Они работают как такси, только берут не тебя одного, а еще и всех, кому с тобой по пути. Время в дороге увеличивается, но стоимость сильно снижается. Некоторые такие компании работают только на востоке Берлина и только на выходных, потому что там расположены все клубы и кипит ночная жизнь.
Однако самый большой бум - это велосипеды. Компаний, предоставляющих городские велосипеды - пруд пруди. Есть американские Lime с электрическим двигателем, которые можно оставлять даже за городом, есть гонконгские Mobike, есть Nextbike, которые стоят дешевле, если у пользователя есть абонемент на городской транспорт, или Lidl-bike, которые обслуживают немецкие железные дороги в партнерстве с одноименным супермаркетом. Принципиальное отличие не только от России, но и от большинства европейских стран в том, что практически ни у одной компании нет физических станций. Велосипед можно оставлять где угодно в пределах города, просто нужно защелкнуть замок. Можно оставить на виртуальной станции, которой нет нигде кроме как на карте в приложении, но, если оставишь в другом месте, то заплатишь всего лишь на 50 центов больше (38 рублей). Велосипеды пользуются огромным спросом и это не удивительно: для них сделана лучшая в Германии инфраструктура, а иногда на них очень удобно доехать за 10 минут там, где на транспорте пришлось бы делать несколько пересадок.
Практически все названные выше компании работают и в других крупных городах Германии, только со своими небольшими особенностями. Отличаться могут модели и стоимость.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"