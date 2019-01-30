Каршеринг прописался во Франции в самом начале первого десятилетия этого века. Напомним, что каршеринг - услуга краткосрочной аренды автомобилей по минутам и часам, и в этом ее основное отличие от обычной долгосрочной аренды.

Пионером был "Аутолиб" - сеть в Париже, которая насчитывала несколько сотен стоянок и свыше четырех тысяч автомобилей. Она просуществовала до середины прошлого года, когда из-за финансового конфликта между городским муниципалитетом и концерном "Боллоре", обладавшим контрактом на реализацию этого проекта, включая предоставление электрокаров, ее закрыли.

Все большее распространение получает каршеринг между частными лицами. Это происходит при посредничестве специализирующихся в этой области фирм

Однако на освободившемся месте сразу появились новые компании. Среди них, пожалуй, самая успешная - Ubeeqо. Только во французской столице она к концу года задействовала 400 машин, и это всего лишь начало. Для того чтобы иметь возможность пользоваться услугами Ubeeqо, надо зарегистрироваться на ее сайте, отправить копию водительских прав (необходимый опыт вождения - не менее двух лет. - Прим. ред.). После этого выбрать автомобиль. Расценки варьируются в зависимости от его класса. К примеру, Fiat 500 обойдется в 4 евро в час (29 евро в день), а Volkswagen Golf - 6 евро в час и 45 - в день. Причем в эту сумму входит страховка, а также техобслуживание, если оно вдруг срочно понадобится.

Все большее распространение также получает каршеринг между частными лицами. Как правило, это происходит при посредничестве специализирующихся в этой области фирм. Во Франции в последние два-три года они плодятся как грибы. Одна из них - CITIZ - активно работает в 100 городах страны, сводя между собой более 1200 владельцев автомобилей. На сайте фирмы регистрируются как желающие поделиться своей машиной, так и потенциальные клиенты. Причем тарифы весьма щадящие - от 2 евро в час до 4,5 (также зависимость от типа машины) и от 16 евро в день до 45. Понятно, что CITIZ - не филантропическая организация и за свои услуги берет абонентскую плату. Те, кто намеревается использовать частный автомобиль до 10 часов в месяц, должны заплатить фирме 8 евро, если свыше - то 16 евро.