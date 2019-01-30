У россиян и белорусов - свои традиции прощания с новогодней елкой

Пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова рассказала журналистам, что с главной елки страны сняты и упакованы больше тысячи игрушек и почти полтора километра гирлянд. По традиции Кремлевскую елку отправили на переработку: в прошлом году из нее изготовили клюшки для одной из детских хоккейных команд, а в этом году планируется сделать кормушки для птиц и памятные сувениры.

Дать вторую жизнь своей елке теперь может практически каждый россиянин. Почти во всех регионах налажен процесс утилизации новогодних елей, пихт и сосен: деревца переработают в щепу, используют для компостирования и производства почвогрунтов, для отсыпки дорожек в вольерных комплексах, в качестве подстилок для животных. Хвойные пользуются большой популярностью у обитателей зоопарков. Например, в Москве их добавляют в рацион суркам и слонам... Копытные точат о стволы зубы, а дикие кошки и обезьяны используют их в качестве игрушек.

В Москве вот уже четвертый год проводится акция "Елочный круговорот", когда по всему городу открываются пункты приема новогодних елок. В 2016 году пунктов было так мало, что на них никто даже не обратил внимания, зато сейчас - настоящий бум!

Корреспонденты "СОЮЗа" тоже приняли участие в акции и заодно разузнали, легко ли сдать елку. В этом году открыты более 460 пунктов, ближайший к редакции пункт приема елок расположен в десяти минутах ходьбы бодрым шагом в сквере. Здесь установлен специальный контейнер. В 9 утра в нем уже много деревьев. Некоторые горожане захватывают их с собой по дороге на работу. Именно так поступил москвич Сергей, которого мы застали у контейнера.

- Мы всегда на Новый год ставим живую елку. Конечно, с ней больше хлопот, но и радости тоже больше, - поделился с нами Сергей. -Как-то она у нас до весны простояла. В этом году обратил внимание на контейнер и объявление. Вот и решили, что пора разбирать елку...

А вот Маша узнала про акцию из интернета. И пришла сюда в сопровождении своей немецкой овчарки Джоуль.

- Условия сдачи очень простые, главное, нужно снять с елки украшения и мишуру, все бесплатно, - рассказала Маша. - Очень надеюсь, что наша переработанная елочка пойдет на подстилку для животных в вольерах...

Акция будет действовать до 1 марта. В пунктах принимают абсолютно все виды новогодних деревьев - елки, пихты, сосны.

А как в Беларуси

В Минске уже около 15 лет Октябрьскую площадь в новогодние праздники украшает искусственная ель. Демонтировать ее обычно начинают в середине января. Если с установкой 35-метровой елки справляются чуть меньше, чем за три недели, то разбирают ее 5 дней. За два дня рабочие умудряются увезти и разгрузить 10-тонный металлический каркас, подшучивая, что, мол, за столько лет уже научились складывать его максимально компактно. Все елки города свозятся на один склад. Металлические стволы хранятся под открытым небом до следующего Нового года, а их верхушки даже в разобранном виде можно увидеть издалека. Еловые лапки (а только на одной елке с Октябрьской площади их было почти 4 тысячи штук!) сначала тщательно просушиваются, потом складываются в специальные ящики и отправляются на высокие стеллажи до следующих праздников. Сколько шаров каждый год украшает Минск, подсчитать оказалось сложно. В этом году в столице было установлено 30 елок высотой от 5 до 30 метров. Только на одну главную елку понадобилось 3 тысячи новогодних шаров!

А вот избавиться от домашней новогодней елки в большинстве случаев можно только одним способом - отправив ее на свалку. Подарить деревцу вторую жизнь, отдав на переработку, не получится: от населения старые ёлочки на щепу не принимают. Правда, срубленные и непроданные ели лесные хозяйства в щепу перерабатывают, но остается их всегда немного - каждый год нужное число елок на продажу всегда грамотно подсчитывается. Ненужную ель будут готовы принять и в Бресте: местное предприятие "Коммунальник" переработает ее в щепу и отправит на отопление котлов. В Могилеве общественники вместе с "Могилевзеленстроем" раньше собирали елки у людей, а щепой отапливали теплицы для цветов, но идея не прижилась. Перестал принимать елки у населения и Минский зоопарк. Объяснили: ёлки приносят уже сухие, в итоге получается больше мусора, чем пользы. Животные в зоопарке и так получают свежие еловые лапки из лесничества, поэтому в старых нет необходимости.

Кстати



По опросу центра MARC, наряжают ель к празднику 82% россиян, из них 48% выбирают искусственные деревья. Около 38% жителей России обновляют новогодние украшения раз в три года. Любопытно, что до марта елки стоят у 11% россиян, а у 4% - до самого лета.