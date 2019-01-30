Кем и как сегодня освещаются улицы Минска и Москвы

Москва за последние годы сумела войти в пятерку самых освещенных городов мира наряду с Токио и Лондоном, а общая освещенность ее улиц с 2010 года выросла почти в полтора раза.

Каждый год в Москве меняют тысячи уличных фонарей на новые опоры со светодиодными лампами - сегодня их в городе около трети. Они дают ровный белый свет, который не раздражает глаза - поэтому такие светильники активно устанавливают во дворах жилых домов, на территориях школ и детских садов. Как сообщили "СОЮЗу" в департаменте ЖКХ Москвы, в прошлом году новых фонарей поставили 22 тысячи, а планы на этот год - 30,7 тысячи. Но эти перемены в первую очередь замечают москвичи, а вот приезжим бросаются в глаза залитые светом центральные улицы и площади.

И на них за последние годы действительно произошли самые разительные перемены - здесь провели комплексное благо-устройство, новое освещение в котором играло огромную роль. Для примера возьмем несколько мест в российской столице, неразрывно связанных с Беларусью. Например, площадь Белорусского вокзала, которая официально называется Тверской Заставой. Долгие годы там была лишь стихийная парковка и закрытые заборами раскопки старой стройки. Но в 2017 году здесь провели реконструкцию - пустили прямо на площадь трамвай, установили скамейки и цветники, вернули на законное место памятник Максиму Горькому. Теперь ярче всего это место играет именно в темное время суток - тут появились новые высокие торшерные опоры все с теми же светодиодными лампами, а также небольшие светильники. Воссоздали их по историческим чертежам, так что дух старой Москвы они передают в точности.

Во всей красе тут представлен и другой важный элемент московского благоустройства - все провода и кабели не висят плетьми в воздухе, а убраны под землю в специальную кабельную канализацию. Такая же концепция реализована и на Маросейке, где стоит посольство Беларуси. Если посмотреть фото­графии улицы, сделанные в 2013 году, то небо над ней рассекает не только контакт-ная сеть для троллейбусов, но и другие провода. В частности, прямо посередине улицы к кабелю подвешены уличные фонари. Но сейчас эти места выглядят совсем по-другому - проводов здесь нет совсем, вместо троллейбусов запустили автобусы, а за уличное освещение отвечают невысокие металлические светильники под старину.

Опоры уличного освещения вдоль проспекта Независимости в Минске решено стилизовать под пятидесятые годы прошлого века

Еще один яркий пример обновления уличного освещения - ВДНХ. Главная выставка России за последние пару лет кардинально изменилась, и во многом это коснулось ее ночного облика. Часть светильников воссоздали по архивным чертежам 1930-1950-х годов, часть бережно отреставрировали - например, знаменитые фонари-колосья на Главной аллее, где расположен и павильон "Республика Беларусь". Совсем недавно, под Новый год, добавили еще один исторический штрих: на фонари вернули часы, которые украшали их более полувека назад. "Специалисты изучили архивные фото­графии и чертежи, разработка которых велась с 1951 года, - рассказали "СОЮЗу" в пресс-службе ВДНХ. - По созданным на их основе эскизам изготовили 20 электронно-механических часов. Кроме того, мастера воспроизвели исторический фигурный кронштейн для крепления к опоре". Снаружи часы выглядят как старинные, но внутри новейшая электронная начинка - время на них синхронизируется по системам спутниковой навигации, а еще есть встроенная подсветка.

А как в Минске

Расположенным в центре Минска кварталам вдоль проспекта Независимости решено частично вернуть молодость - идею реконструкции сети освещения и иллюминации на историческом участке проспекта на предприятии "Мингорсвет" вынашивали не один год. Анонсируя грядущие изменения, директор УП "Мингорсвет" Славомир Гриневич заявил о намерении заменить опоры уличного освещения от начальной точки проспекта до пересечения с первым транспортным кольцом: именно здесь сосредоточено большинство исторических кварталов.

Первые фонари в Москве были зажжены осенью 1730 года по указу императрицы Анны Иоанновны. Фото: Роман Щербенков

- Мы повторим стиль 1950-х годов, - уточнил он. - Опоры будут выглядеть так, как тогда задумывались архитекторами. Единственное отличие - реконструкция пройдет с применением инновационных технологий и светодиодного освещения.

Работы начнутся весной, а завершатся к открытию в июне II Европейских игр. Впрочем, оценить будущие изменения можно уже сегодня: четыре "пробные" ретроопоры в прошлом году были установлены на площади Победы, являющейся неотъемлемой частью проспекта Независимости.

Позаботятся минские власти и о каменной набережной реки Свислочь в районе проспекта. Она была построена в 1957-м, пришла пора капитального ремонта. Облик набережной с ротондой и бетонными парапетами решено оставить неизменным. Будут лишь демонтированы старые конструкции, усилено основание, появятся удобные тротуарные дорожки, а скамейки и светильники предполагается выполнить в классическом стиле.

Кстати, в отличие от Москвы, где освещение круглосуточное, в Минске городское освещение и архитектурная подсветка включаются автоматически с пульта оперативно-диспетчерской службы УП "Мингорсвет" в соответствии с суточным графиком. Традиционно в 23.00 выключается городская подсветка, наружное освещение остается работать. В полночь отключается и около 40 % "наружки", продолжают освещаться только улицы, перекрестки, остановочные пункты, пешеходные переходы, парки и скверы. И так до 5.30, когда опять включается освещение в полном режиме. На фасадах зданий горят в вечернее время в общей сложности около 38 000 светильников.