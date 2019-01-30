Конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ состоится в Минске

Парламентарии из 23 государств соберутся в белорусской столице на конференцию группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, которая состоится 2-4 мая. Это стали известно БЕЛТА по итогам заседания Совета Палаты представителей национального парламента.

В парламенте отметили, что конференция должна максимально полно представить потенциал Беларуси как важного звена Экономического пояса Шелкового пути. "Позитивный международный имидж в совокупности со стабильной средой развития - основные условия зарубежных инвестиций. Оба эти компонента у нас присутствуют", - подчеркнул спикер палаты представителей Владимир Андрейченко. Окончательно программа конференции, пояснил он, будет согласована 20 февраля, накануне зимнего заседания ПА ОБСЕ в Вене.

Еще одна ключевая задача белорусской делегации на этом форуме - прозондировать идею выдвижения на летней сессии резолюции по теме укрепления международного сотрудничества в области технологического прогнозирования в интересах устойчивого развития, добавил парламентарий. "Это была бы третья резолюция, инициированная депутатами шестого созыва. Две предыдущие были успешно приняты и вошли в итоговые декларации ПА ОБСЕ в Минске и Берлине", - напомнил он.

Как стало известно агентству, белорусские парламентские делегации примут участие в 140-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая пройдет в апреле в Дохе. В Санкт-Петербурге состоится пленарное заседание МПА СНГ, а в мае запланировано выездное заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое состоится в Бишкеке. "Ключевой точкой приложения усилий Минска остаются торгово-экономические вопросы", - подчеркнул спикер Палаты.

