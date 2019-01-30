В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо

Кто является президентом Венесуэлы, может определить только народ этой латиноамериканской страны. Таким образом, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, поздравившего венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо с президентством.

"Статус Гуайдо не может определяться из-за рубежа, будь то президентом США или любой другой страны. Он может определяться только народом Венесуэлы и только конституционным путем. В этом смысле для России президентский статус Гуайдо не существует", - цитирует сенатора "Интерфакс".

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп созвонился с Гуайдо, поздравил того с вступлением в должность президента и заверил в своей поддержке. Стороны также договорились поддерживать регулярные контакты в будущем и восстановить двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой.

При этом Трамп проигнорировал тот факт, что Гуайдо не принимал участие ни в каких выборах. Оппозиция в принципе не стала выдвигать своих кандидатов на пост президента, когда в 2018 году в Венесуэле проходило голосование.

Впрочем, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон тоже пообещал Гуайдо поддержку Вашингтона и пригрозил "серьезными последствиями" тем, кто попытается причинить тому вред.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота.

В Венесуэле против Гуайдо открыли дело за неуважение к суда и в связи причастностью к массовым беспорядкам, в результате которых пострадали свыше 40 человек. Верховный суд Венесуэлы запретил ему покидать страну до окончания следствия. Также были заблокированы его счета. Россия призвала венесуэльскую оппозицию отказаться от ультиматумов и сесть за стол переговоров с Мадуро.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, с инициативами посредничества выступают многие страны, "но пока все они наталкиваются на категорический отказ лидеров оппозиции от какого-либо диалога, и мы видим, как их публично к такой деструктивной позиции поощряют западные спонсоры".