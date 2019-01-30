Кремль ответил на обвинения в попытке вывоза венесуэльского золота

В Кремле нет информации о том, что из Венесуэлы якобы собирались вывозить в Москву золотовалютный запас.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщение депутата Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хосе Герра о попытках вывезти в РФ 20 тонн золота. "Нет такой информации", - сказал он.

"Сейчас нужно очень аккуратно относиться к разным уткам", - предостерег Песков. Он также заявил, что в Кремле неизвестно о якобы прибытии в республику российского самолета Nord Wind.

"Россия готова всемерно способствовать урегулированию внутриполитической ситуации в Венесуэле, не вмешиваясь во внутренние дела этой страны. И Россия категорически против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы каких-либо третьих стран", - напомнил позицию Москвы пресс-секретарь главы государства.

Комментируя заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что тот открыт к переговорам с оппозицией при медиации других стран, в том числе России, Песков заметил, что конкретных предложений, по его информации, не поступало и предложил обращаться в МИД. "Но сам по себе факт открытости Мадуро к диалогу - безусловно, это заслуживает высокой оценки и удовлетворения", - заключил он.