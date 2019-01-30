Новости

Путин в шутку назвал Орешкина туристом 14:25
В Мурманске моряки спасли от собак новорожденного тюленя 14:22
В Петербурге автомобиль провалился в яму с кипятком 14:17
Из больницы Уфы выписали отравившихся в отеле школьников 14:17
Путин назначил нового посла в Киргизии 14:13
На Кубани "заминировали" около 400 школ и соцучреждений 14:13
В Москве врачи спасли ребенка, на которого упал телевизор 14:12
В Кузбассе СК выяснит причины смерти первоклассницы на горке 14:10
Кремль предостерег от информационных "вбросов" по трагедии в Магнитогорске 14:09
В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании" 14:03
Конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ состоится в Минске 14:00
Эксперт: за такие деньги у Lada Vesta Sport слишком много альтернатив 14:00
Количество жертв прорыва плотины в Бразилии достигло 84 человек 13:59
200 тысяч жителей Подмосковья не смогли выехать за границу из-за долгов 13:48
Кремль ответил на обвинения в попытке вывоза венесуэльского золота 13:44
В смоленской школе второклассника насильно заставили есть 13:42
Ученые обвинили гаджеты в задержке развития детей 13:41
На польской шахте произошло землетрясение 13:40
Как едут "Жигули" с двумя коробками передач 13:40
Макрон отказался вести с Лондоном новые переговоры по Brexit 13:35
МИД РФ выразил обеспокоенность политикой Порошенко 13:26
Apple локализовал данные в России 13:25
Экс-президента Бразилии Лулу да Силву не пустили на похороны брата 13:13
Парламент Беларуси готовится к предстоящим избирательным кампаниям 13:11
Песков рассказал о переводчике Путина и истерии вокруг Трампа 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 13:44
Рубрика: Власть

Кремль ответил на обвинения в попытке вывоза венесуэльского золота

Текст: Кира Латухина

В Кремле нет информации о том, что из Венесуэлы якобы собирались вывозить в Москву золотовалютный запас.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщение депутата Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хосе Герра о попытках вывезти в РФ 20 тонн золота. "Нет такой информации", - сказал он.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Мадуро: Без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить

"Сейчас нужно очень аккуратно относиться к разным уткам", - предостерег Песков. Он также заявил, что в Кремле неизвестно о якобы прибытии в республику российского самолета Nord Wind.

"Россия готова всемерно способствовать урегулированию внутриполитической ситуации в Венесуэле, не вмешиваясь во внутренние дела этой страны. И Россия категорически против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы каких-либо третьих стран", - напомнил позицию Москвы пресс-секретарь главы государства.

Комментируя заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что тот открыт к переговорам с оппозицией при медиации других стран, в том числе России, Песков заметил, что конкретных предложений, по его информации, не поступало и предложил обращаться в МИД. "Но сам по себе факт открытости Мадуро к диалогу - безусловно, это заслуживает высокой оценки и удовлетворения", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Венесуэла Президент Администрация Президента Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании"
Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира
Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну