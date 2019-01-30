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30.01.2019 14:09
Рубрика: Власть

Кремль предостерег от информационных "вбросов" по трагедии в Магнитогорске

Текст: Кира Латухина

В фокусе внимания президента по ситуации с трагедией в Магнитогорске - помощь людям. К информационным "вбросам" нужно относиться аккуратно, заявили в Кремле.

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"Вы знаете всю официальную информацию, - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Президент лично принимал решение о расселении этого дома по просьбе граждан. Вот это находится в фокусе внимания президента - как помочь людям справиться с последствиями этой аварии, которая повлекла смерть многих и многих".

Комментируя сообщения о якобы заминированной маршрутке, Песков заявил: "Мы все с вами слышали сообщения на этот счет специальных служб и главное - следственных органов, поэтому здесь тоже нужно весьма и весьма аккуратно относиться к различным информационным вбросам".

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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