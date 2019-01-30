Кремль предостерег от информационных "вбросов" по трагедии в Магнитогорске

В фокусе внимания президента по ситуации с трагедией в Магнитогорске - помощь людям. К информационным "вбросам" нужно относиться аккуратно, заявили в Кремле.

"Вы знаете всю официальную информацию, - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Президент лично принимал решение о расселении этого дома по просьбе граждан. Вот это находится в фокусе внимания президента - как помочь людям справиться с последствиями этой аварии, которая повлекла смерть многих и многих".

Комментируя сообщения о якобы заминированной маршрутке, Песков заявил: "Мы все с вами слышали сообщения на этот счет специальных служб и главное - следственных органов, поэтому здесь тоже нужно весьма и весьма аккуратно относиться к различным информационным вбросам".