Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски в рабочем кабинете и дома у мэра Риги Нила Ушакова. Из его офиса сотрудники антикоррупционного ведомства вынесли компьютер и различные документы, но так и не объяснили, с чем связаны эти действия.

Некоторое время с мэром латвийской столицы никто не мог связаться, ни представители его партии "Согласие", ни пресс-служба Рижской думы.

В СМИ даже появились сообщения о его задержании, но вскоре Ушаков сам опроверг их. Он заявил, что не совершал никаких противоправных действий и уходить в отставку не собирается.

"Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста", - заявил рижский градоначальник. Он подтвердил журналистам, что в его офисе и доме антикоррупционное бюро действительно проводило обыски. Но никакой вины за собой Ушаков не чувствует. От дальнейших комментариев мэр отказался, сославшись на подписку о неразглашении. Местные журналисты предположили, что проводимое расследование могло быть связано с уголовным делом, в котором оказались замешаны несколько должностных лиц Рижской думы. Их подозревают в получении взяток и отмывании денег.