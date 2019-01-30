Лавров гарантировал помощь Ираку в борьбе с терроризмом

Россия заинтересована в оказании содействия Ираку в искоренении остающихся террористических очагов в республике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с иракским коллегой Мухаммадом Али аль-Хакимом.

Российская сторона также отмечает существенную нормализацию обстановки в Ираке после разгрома ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), указал далее Лавров. По словам министра, "задача полной ликвидации террористического присутствия в отдельных районах страны еще не решена".

В МИД информировали, что в ходе консультаций в Москве партнеры намерены уделить особое внимание консолидации усилий по противодействию международному терроризму и экстремизму. Еще одной важной темой станет обсуждение перспектив визита в Россию нового президента Ирака Бархама Салеха. Не исключено, что он состоится в начале текущего года.