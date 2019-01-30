Лавров: Новая боеголовка США повышает риски ядерного конфликта

Разработка и производство США новой ядерной боеголовки малой мощности W76-2 понижает порог применения ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, свое беспокойство по этому поводу Москва высказывала уже неоднократно, эта тема была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере.

"Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и повышает риски ядерного конфликта", - отметил Лавров.

По его словам, угрозу прекрасно понимают ученые не только в РФ, но и в самих США, в Европе и других странах, тем не менее Вашингтон продолжает свою политику.

Глава МИД считает важным узнать нынешнюю позицию Европы по отношению к планам США, поскольку ранее она "вольно или невольно поддерживала и подыгрывала им". Речь идет о выходе США из Договора о противоракетной обороне, развертывании элементов американской ПРО, развале ДРСМД, что фактически было поддержано всеми членами НАТО.

"Посмотрим, как Европа отреагирует на новый виток односторонних действий США, которые подрывают стратегическую стабильность", - отметил Лавров.

Министр также отметил, что все предложения Москвы возобновить диалог о стратегической стабильности так и остались без ответа Вашингтона.

Напомним, W76-2 - американская термоядерная боеголовка малой мощности. Производство первой партии было начато в 2019 году на предприятии Pantax в штате Техас. Предполагается, что на вооружение она поступит уже в сентябре. Боеголовка может быть установлена на межконтинентальных стратегических баллистических ракетах Trident II. Ее мощность оценивается в 5-6 килотонн.