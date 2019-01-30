Лесоводы Беларуси целый год заботятся, чтобы в лесу родилась елочка

Живописная ландшафтная среда Беларуси с высоты птичьего полета поражает, прежде всего, щедростью своих угодий. Ведь республика, по данным специалистов, входит в десятку самых лесных государств Европы. А чтобы реальнее оценить эти цифры, можно уточнить, что на каждого жителя РБ до сих пор приходится чуть ли не гектар покрытых лесом территорий, или 186 кубометров запаса древесины.

И тем не менее, поясняют эксперты, лес расправляет свои лиственные и хвойные ветви не только благодаря экологическому комфорту, но и комплексной программе защиты зеленых насаждений, которую ведут лесоводы. Их главная задача - приумножить это природное богатство. Почти 35 тысяч га новых лесных массивов заложено ими в истекшем году, что на 10,3% больше запланированного объема, сообщили БЕЛТА в Министерстве лесного хозяйства.

Активнее всего посадка леса велась в Гомельской области: здесь было создано более 11,1 тысячи га леса. В общем объеме созданных насаждений 96,7% составляют хвойные и твердолиственные породы, включая сосну и ель, а еще 3,3% приходится на ольху и березу. "Перевыполнение установленных планов создания лесных культур обусловлено, прежде всего, необходимостью работ по лесовосстановлению на участках разработанных усохших насаждений хвойных пород и вырубок", - пояснили чиновники. Всего в 2018 году организации Минлесхоза провели мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению на площади свыше 41,2 тысячи га.

Местные обозреватели и специалисты лесхозов большие надежды связывают и с введением в строй новых семенных центров, появление которых позволит не только создать качественные здоровые леса, но и решить проблему импортозамещения.