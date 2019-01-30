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30.01.2019 10:55
Рубрика: В мире

Мадуро: Без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить

Текст: Юрий Когалов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов провести в стране парламентские выборы раньше срока. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

"Было бы очень хорошо провести более ранние парламентские выборы, это была бы очень хорошая форма политической дискуссии, хорошее решение с народным голосованием. Я бы был согласен и поддержал бы, если бы это было сделано раньше, если бы раньше были проведены выборы в Национальную ассамблею", - отметил венесуэльский лидер.

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Готов он к диалогу и с оппозицией ради блага страны. По его словам, это может произойти при участии международных посредников. "Есть несколько правительств, организаций в мире, которые демонстрируют свою искреннюю озабоченность происходящим в Венесуэле, они призвали к диалогу. Правительства Мексики, Уругвая, Боливии, России, Ватикана, некоторые европейские правительства поддерживают этот призыву", - отметил Мадуро, добавив, что вопрос с посредничеством может быть решен в ближайшие часы.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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Президент также подчеркнул незаконность действий США, которые ввели санкции против компании PDVSA (заблокированы активы на 7 миллиардов долларов и запрещены следки с ней) и ее дочки Citgo. "Это решение США абсолютно нарушает нормы международного права, это незаконное решение в попытке экспроприировать венесуэльский актив, компанию Венесуэлы. Это мы собираемся продемонстрировать. Я уверен, что мы выйдем победителями из этой ситуации, защищая компанию Citgo как собственность народа Венесуэлы", - отметил Мадуро, добавив, что благодаря разработанным программам страна выходит из затяжного экономического кризиса.

Кроме того, венесуэльский лидер рассказал, что ответственность за его смерть будет лежать на президенте США Дональде Трампе и колумбийском правительстве."Без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность за все, что со мной происходит", - заявил Мадуро, добавив, что возлагает надежды по своей защите на народ Венесуэлы и спецслужбы страны.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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