Мадуро: Болтон запретил Трампу вести переговоры со мной

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон запретил американскому лидеру Дональду Трампу вести переговоры с действующим главой Венесуэлы.

"Несмотря на наши политические, культурные, идеологические противоречия между Дональдом Трампом и Николасом Мадуро, однажды было похоже, что диалог может начаться, однако Джон Болтон запретил Трампу вступать в переговоры со мной. Это Болтон запретил! У меня есть информация", - заявил венесуэльский президент.

"Я предпринимал всевозможные попытки, отправлял Трампу сообщения. Как в частном, так и публичном порядке, при помощи СМИ. Я хотел выстроить уважительные отношения, иметь контакт и вести диалог с правительством США", - рассказал Мадуро, чьи слова приводит Twitter.