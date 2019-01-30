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30.01.2019 10:23
Рубрика: В мире

Мадуро поблагодарил Россию за помощь Венесуэле

Текст: Юрий Когалов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за ту помощь, которую она оказывает его стране. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

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"Президент Владимир Путин нам всегда оказывает помощь от России во всех смыслах, и мы ее принимаем с благодарностью", - отметил Мадуро. По его словам, поддерживаются постоянные контакты на дипломатическом уровне, Москва защищает Каракас в ООН. В планах - дальнейшее развитие сотрудничества в экономике, торговле, нефти, газе, военном деле и другим направлениям. "У нас есть российская техника самого высокого уровня. Персонал прошел подготовку в России", - отметил президент.

Он также заверил, что Каракас выполнит свои финансовые обязательства перед Москвой и Пекином, выразив надежду, что Россия и Китай помогут Венесуэле в развитии экономики, в частности, инвестициями в нефтяной сектор.

С аналогичным призывом венесуэльский лидер обратился и к американским компаниям. "Я говорю американским инвесторам в области нефти, газа, туризма, технологий, золота, алмазов: несмотря на напряженные отношения правительства Венесуэлы с президентом США Дональдом Трампом, добро пожаловать - пусть они инвестируют и работают в Венесуэле", - заявил Мадуро.

МИД призвал другие страны отказаться от планов интервенции в Венесуэлу

Напомним, с 21 января в Венесуэле продолжаются массовые протесты. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что США и их союзники взяли открытый курс на свержение законно избранной власти в Венесуэле.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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