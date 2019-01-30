Новости

По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 20:30
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 20:25
В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток 20:24
Замминистра культуры Малаков ушел на пенсию 20:22
Из аквапарка в Москве эвакуируют людей из-за задымления 20:12
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге 20:08
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона 20:07
Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике 19:38
МИД Ирана посоветовал Трампу доверять докладам разведки США 19:09
Футбольные клубы России потратили на трансферы более 80 млн долларов 19:07
Рауль Арашуков забыл русский язык на допросе 19:05
Матерящегося пассажира высадили из самолета во Внуково 19:00
Самая смертоносная эпидемия в Хорватии унесла жизни 45 человек 18:57
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году 18:56
Новак назвал санкции против венесуэльской PDVSA незаконными 18:49
Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд 18:35
Путин освободил от должности замминистра юстиции 18:34
В Австрии удвоят штрафы за ДТП с детьми 18:20
Президент Германии "застрял" в Эфиопии из-за поломки самолета 18:10
Расчеты С-300 защитили Северный морской путь в ходе учений 18:09
Работы по купольному кресту храма Росгвардии завершатся в конце января 18:08
Найден 35000-летний череп современного человека 18:08
Онищенко высоко оценил действия столичных властей по выявлению кори 18:05
Названа дата старта продажи билетов на Платоновский фестиваль 18:03
Bugatti, простоявшие полвека в сарае, продадут на аукционе 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 19:50
Рубрика: В мире

В переворот вмешался суд

Власти Венесуэлы созвали народное ополчение
Текст: Сергей Новиков
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
Президент Венесуэлы Николас Мадуро последовательно демонстрирует готовность противостоять внешней агрессии. Находясь на военно-воздушной базе в штате Арагуа, он заявил о создании централизованной системы народного ополчения, ряды которой пополнят до двух миллионов венесуэльцев. В ходе своего выступления Мадуро также поблагодарил военных за службу и призвал их сохранять верность присяге.

А в Каракасе генпрокурор Венесуэлы Тарек Виллиам Сааб обратился в Верховный суд с просьбой запретить президенту-самозванцу Хуану Гуайдо выезд из страны, а также призвал заморозить его активы на территории республики. Как отмечается в заявлении генпрокуратуры, "с 22 января в Венесуэле происходят насильственные события, подрывающие конституционный строй, что требует особого разбирательства". Верховный суд, в свою очередь, не стал затягивать с рассмотрением ходатайства прокурора и удовлетворил его. Тем не менее пока не до конца понятно, каким образом это решение может оказать существенное влияние на Гуайдо. Дело в том, что закрытие выезда в венесуэльских реалиях понятие весьма условное. Конечно, оппозиционер не сможет предъявить паспорт и пройти пограничный контроль при вылете за границу из аэропорта, но добраться из Каракаса до границы с Колумбией (около 5 часов на автомобиле) и перейти границу там ему сделать несложно. Во-первых, для пешего перехода не требуется паспорт, осуществить его можно и по внутреннему венесуэльскому удостоверению личности, а учет выехавших таким способом фактически не ведется. Ну а во-вторых, всегда остается вариант нелегального пересечения границы, традиционно охраняющейся не лучшим образом. Вряд ли сильно помешает Гуайдо и заморозка его банковских счетов - ведь речь идет только о счетах венесуэльских. А на них у оппозиционера наверняка денег немного - в условиях высочайшей инфляции деньги в боливарах в стране никто не хранит, а открытие валютных счетов частным лицам запрещено.

Закрытие Гуайдо выезда из страны в венесуэльских реалиях понятие весьма условное

В поддержку признаваемого американцами "временного президента" поспешно выступил советник по нацбезопасности Белого дома Джон Болтон. Тем временем один из ближайших соратников Гуайдо заявил, что в случае прихода оппозиции к власти "Каракас изменит список своих лучших друзей". Речь шла, разумеется, о Китае и России, в отношении которых венесуэльская оппозиция намерена "занять жесткую позицию и пересмотреть вопрос выплат".

Косачев: Президента Венесуэлы может определить только народ страны
В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве