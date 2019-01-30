Президент Венесуэлы Николас Мадуро последовательно демонстрирует готовность противостоять внешней агрессии. Находясь на военно-воздушной базе в штате Арагуа, он заявил о создании централизованной системы народного ополчения, ряды которой пополнят до двух миллионов венесуэльцев. В ходе своего выступления Мадуро также поблагодарил военных за службу и призвал их сохранять верность присяге.

А в Каракасе генпрокурор Венесуэлы Тарек Виллиам Сааб обратился в Верховный суд с просьбой запретить президенту-самозванцу Хуану Гуайдо выезд из страны, а также призвал заморозить его активы на территории республики. Как отмечается в заявлении генпрокуратуры, "с 22 января в Венесуэле происходят насильственные события, подрывающие конституционный строй, что требует особого разбирательства". Верховный суд, в свою очередь, не стал затягивать с рассмотрением ходатайства прокурора и удовлетворил его. Тем не менее пока не до конца понятно, каким образом это решение может оказать существенное влияние на Гуайдо. Дело в том, что закрытие выезда в венесуэльских реалиях понятие весьма условное. Конечно, оппозиционер не сможет предъявить паспорт и пройти пограничный контроль при вылете за границу из аэропорта, но добраться из Каракаса до границы с Колумбией (около 5 часов на автомобиле) и перейти границу там ему сделать несложно. Во-первых, для пешего перехода не требуется паспорт, осуществить его можно и по внутреннему венесуэльскому удостоверению личности, а учет выехавших таким способом фактически не ведется. Ну а во-вторых, всегда остается вариант нелегального пересечения границы, традиционно охраняющейся не лучшим образом. Вряд ли сильно помешает Гуайдо и заморозка его банковских счетов - ведь речь идет только о счетах венесуэльских. А на них у оппозиционера наверняка денег немного - в условиях высочайшей инфляции деньги в боливарах в стране никто не хранит, а открытие валютных счетов частным лицам запрещено.

Закрытие Гуайдо выезда из страны в венесуэльских реалиях понятие весьма условное

В поддержку признаваемого американцами "временного президента" поспешно выступил советник по нацбезопасности Белого дома Джон Болтон. Тем временем один из ближайших соратников Гуайдо заявил, что в случае прихода оппозиции к власти "Каракас изменит список своих лучших друзей". Речь шла, разумеется, о Китае и России, в отношении которых венесуэльская оппозиция намерена "занять жесткую позицию и пересмотреть вопрос выплат".