Новости

В Норвегии обвиняемого в терроризме россиянина отправили в психбольницу 21:09
Пожар в аквапарке на юго-западе Москвы ликвидирован 21:00
На Корсике скончался один из раненных при стрельбе 20:46
Спецпредставитель ОБСЕ заявил о безальтернативности минских соглашений 20:46
Мадуро: Венесуэла должна освободиться от шантажа доллара 20:43
По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 20:30
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 20:25
В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток 20:24
Замминистра культуры Малаков ушел на пенсию 20:22
Из аквапарка в Москве эвакуируют людей из-за задымления 20:12
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге 20:08
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона 20:07
Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике 19:38
МИД Ирана посоветовал Трампу доверять докладам разведки США 19:09
Футбольные клубы России потратили на трансферы более 80 млн долларов 19:07
Рауль Арашуков забыл русский язык на допросе 19:05
Матерящегося пассажира высадили из самолета во Внуково 19:00
Самая смертоносная эпидемия в Хорватии унесла жизни 45 человек 18:57
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году 18:56
Новак назвал санкции против венесуэльской PDVSA незаконными 18:49
Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд 18:35
Путин освободил от должности замминистра юстиции 18:34
В Австрии удвоят штрафы за ДТП с детьми 18:20
Президент Германии "застрял" в Эфиопии из-за поломки самолета 18:10
Расчеты С-300 защитили Северный морской путь в ходе учений 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 20:43
Рубрика: В мире

Мадуро: Венесуэла должна освободиться от шантажа доллара

Текст: Юрий Когалов

Венесуэла должна освободиться от шантажа доллара, страна имеет достаточно средств в других валютах. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече губернаторами, мэрами и молодежью, посвященной программе "Красивая Венесуэла".

Фото: REUTERS
В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо

"К счастью, у Венесуэлы есть ресурсы в евро, юанях, петро… Мы должны полностью освободиться от шантажа доллара", - отметил Мадуро.

Он также рассказал, что целью программы "Красивая Венесуэла" является преобразование уже на первом этапе шести десятков самых густонаселенных городов страны (а в идеале - всей территории страны). Уже утверждены 572 проекта ремонта площадей, проспектов, бульваров, и на эти цели выделен миллиард евро (как видно, президент уже отказался от использования доллара в своих расчетах).

"Цель миссии - принести пользу всем гражданам через лучшее пространство, лучшую страну, где дети смогут расти в абсолютно чистой окружающей среде", - отметил Мадуро, добавив, что программа тесно связана с планом на 2019-2025 годы, согласно которому основные города Венесуэлы должны стать самыми передовыми в Латинской Америке и Карибском бассейне.

"Я хочу добиться культурной самобытности каждого города. Пусть Венесуэла будет международным туристическим центром. Либо мы делаем это, либо никто не сделает", - подчеркнул президент.

Мадуро: Трамп хочет превратить Венесуэлу в латиноамериканский Вьетнам

Встреча проходит на фоне политического кризиса, вызванного попыткой госпереворота. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эти страны взяли открытый курс на свержение законно избранной власти в Венесуэле. В то же время глава МИД РФ призвал оппозицию сесть за стол переговоров с Мадуро. Тем более, что различные страны уже предложили свою помощь в качестве посредника.

"Но пока все эти инициативы наталкиваются на категорический отказ лидеров оппозиции от какого-либо диалога, и мы видим, как их публично к такой деструктивной позиции поощряют западные спонсоры", - отметил Лавров.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве