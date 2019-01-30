Макрон отказался вести с Лондоном новые переговоры по Brexit

Соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза является наилучшим и не подлежит пересмотру. Об этом, как передает AFP, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита южных стран ЕС, прошедшего в Никосии.

По его словам, достигнутая договоренность - "наилучшая из возможных вариантов и не подлежит пересмотру". Таким образом он отреагировал на просьбу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к депутатам дать ей мандат на проведение повторных переговоров после провала голосования по этому соглашению в парламенте.

Аналогичной позиции придерживается канцлер Австрии Себастьян Курц. По его мнению, продолжавшиеся год переговоры позволили согласовать "хорошие и сбалансированные" условия по Brexit, поэтому новых не будет.

Единственная уступка, на которую готов пойти Курц, - это дать Лондону отсрочку, если это позволит избежать жесткого Brexit. Сами британские парламентарии решили не откладывать Brexit в долгий ящик и отклонили поправку к биллю, требовавшую от правительства отсрочить выход из ЕС на несколько месяцев.

Повторное голосование по сделке парламент Великобритании проведет 13 февраля.