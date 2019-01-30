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30.01.2019 13:40
Рубрика: Власть

Матвиенко рассказала, как проходило задержание Арашукова

Текст: Галина Мисливская

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков пытался сбежать с заседания Совфеда, на котором он был лишен неприкосновенности и задержан по подозрению в причастности к ряду серьезных преступлений. О том, как проходило задержание, журналистам рассказала спикер Валентина Матвиенко.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
СК подтвердил задержание сенатора Рауфа Арашукова

"Он пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующему регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения. Он сел на свое место, я предложила ему взять слово для того, чтобы дать пояснения. Он отказался, это его право", - рассказала глава Совфеда.

Пока Арашуков не лишен сенаторских полномочий. Как пояснила Матвиенко, это может произойти в двух случаях: если сенатор сам напишет такое заявление или если суд признает его виновным. Во втором случае лишение полномочий наступает автоматически.

Напомним, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в среду в зале заседаний Совета Федерации. Обсуждение вопроса о снятии с него неприкосновенности проходило в закрытом режиме с участием генпрокурора Юрия Чайки и главы СК Александра Бастрыкина.

По информации СК, Арашуков подозревается в причастности к двум убийствам и в организации преступного сообщества.

Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия Преступления Криминал Законодательная власть Совет Федерации Задержание сенатора от КЧР Рауфа Арашукова РГ-Фото
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