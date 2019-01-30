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30.01.2019 23:46
Рубрика: Экономика

Стечение облигаций

Минфин продал в январе российского госдолга на 74 миллиарда рублей
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 20(7778)
Минфин продал весь запланированный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) в 25 миллиардов рублей на двух недельных аукционах в среду. Спрос инвесторов на российский госдолг в этот раз многократно превысил предложение, что объясняется улучшением рыночной конъюнктуры.

На первом аукционе министерство предлагало инвесторам выпуск ОФЗ на 15 миллиардов рублей с погашением 28 февраля 2024 года. Его удалось разместить полностью при спросе почти 45 миллиардов рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,21 процента годовых, указал в итоговом релизе минфин.

Минфин на последних аукционах выбрал более осторожную тактику размещения ОФЗ

На втором аукционе размещался выпуск ОФЗ на 10 миллиардов рублей с погашением 23 мая 2029 года. Он был продан полностью при спросе, превысившем 41,5 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,36 процента годовых.

В целом минфин снизил общее предложение ОФЗ на недельных аукционах 30 января до 25 миллиардов рублей. На прошлой неделе ведомство провело размещение неудачно: из предложенных бумаг на 30 миллиардов рублей продать удалось облигаций только на 17,5 миллиарда.

В Минфине опровергли слухи о готовности инвестпроектов "Списка Белоусова"

При этом на первых в 2019 году аукционах 16 января минфин успешно разместил ОФЗ на 35,1 миллиарда рублей. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что министерство выбирает более осторожную тактику размещения, учитывая неопределенность в отношении риск-аппетита участников рынка, отмечают аналитики Нордеа-банка Денис Давыдов и Григорий Жирнов.

Основной причиной успешных продаж и повышенного спроса инвесторов на российский госдолг на аукционах 30 января стало улучшение рыночной конъюнктуры, считает директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов. Скорее всего, на этот раз заявки выставляли как российские, так и иностранные инвесторы, допускает он.

Повторение успеха на следующих недельных аукционах будет по-прежнему зависеть от динамики рынка, которая сейчас неустойчива и может измениться по итогам заседания ФРС США, говорит Тремасов. При позитивном импульсе и его сохранении до следующего вторника минфин может увеличить объем и дюрацию предлагаемых ОФЗ, не исключает аналитик.

450 миллиардов рублей запланировал занять через ОФЗ минфин за январь-март 2019 года. План на весь год - почти 2,5 триллиона

Таким образом, всего на январских аукционах минфин продал ОФЗ на 74 миллиарда рублей. Ведомство запланировало разместить в первом квартале 2019 года ОФЗ на 450 миллиардов рублей, в 2019 году в целом - почти на 2,5 триллиона. В 2018 году минфин продал ОФЗ чуть более чем на триллион рублей. Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак подчеркивал, что ведомство не планирует "дешево продавать" ОФЗ, указав, что у РФ есть и другие источники финансирования дефицита федерального бюджета.

Экономика ВЭД Правительство Минфин
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