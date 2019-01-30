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30.01.2019 19:56
Рубрика: В мире

Заложник торговых споров

США запросили экстрадицию финдиректора Huawei накануне ключевых переговоров с КНР
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
Власти США направили в министерство юстиции Канады официальный запрос на экстрадицию финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Таким образом Вашингтон демонстративно проигнорировал призывы Пекина, накануне в очередной раз потребовавшего освободить 46-летнюю дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя. Официальный представитель МИД КНР выразил резкий протест из-за нежелания Оттавы освободить Ваньчжоу, а США - отказаться от требований ее экстрадиции.
Слушания по делу Мэн Ваньчжоу могут растянуться на месяцы или даже годы. Пока ее освободили под залог. Она живет в Ванкувере под постоянным наблюдением. Фото: AP Слушания по делу Мэн Ваньчжоу могут растянуться на месяцы или даже годы. Пока ее освободили под залог. Она живет в Ванкувере под постоянным наблюдением. Фото: AP
Слушания по делу Мэн Ваньчжоу могут растянуться на месяцы или даже годы. Пока ее освободили под залог. Она живет в Ванкувере под постоянным наблюдением. Фото: AP

Впрочем, как отмечает канадская The Globe and Mail со ссылкой на слова судьи по делу, слушания могут растянуться на месяцы и даже годы. Пока минюст Канады подтвердил получение запроса от американских коллег и теперь до 1 марта должен решить, продолжать ли дело об экстрадиции или нет. Если такое решение будет принято, слушания начнутся 6 марта. В случае положительного вердикта по экстрадиции его должен будет утвердить глава канадского минюста Дэвид Ламетти. Но и при таком развитии событий Ваньчжоу имеет право обжаловать вердикт в судах высшей инстанции, на что могут уйти месяцы. Пока же финдиректор, задержанная в аэропорту Ванкувера 1 декабря, освобождена под залог около 7 миллионов долларов и живет в городе под постоянным наблюдением.

С учетом масштабов травли, развернутой Вашингтоном против китайской фирмы, решение по делу Ваньчжоу может иметь долгоиграющие последствия для компании. При положительном вердикте руководству Huawei станет опасно отправляться в командировки в страны, практикующие экстрадицию в США, посещать там выставки или международные форумы. А без этого вести международный бизнес затруднительно.

В Huawei заявили о непричастности к делам, в которых их обвиняют США

Днем ранее минюст США опубликовал перечень из 23 обвинений против Huawei, нескольких дочерних компаний и лиц, включая Мэн Ваньчжоу. Их обвиняют в хищении интеллектуальной собственности и технологий из США, финансовых махинациях, препятствии правосудию. В деле Ваньчжоу одним из основных пунктов является нарушение режима санкций США против Ирана. Китайская компания в ответ опубликовала пресс-релиз, отвергнув эти обвинения.

Все эти нападки в целом повторяют претензии, которые США предъявляют властям КНР и другим компаниям из этой страны. В Вашингтоне уверены, что китайцы активно крадут американскую интеллектуальную собственность с тем, чтобы добиться лидерства в сфере высоких технологий. Более того, Поднебесная при этом якобы не стесняется нарушать лицензии и экспортирует чувствительные американские технологии в страны из черного списка Вашингтона, например Иран. Наконец, американское разведсообщество обвиняет китайские фирмы в сотрудничестве со спецслужбами КНР и внедрении шпионских элементов в свое оборудование. Из-за этого власти США призвали провайдеров и граждан отказаться от продукции Huawei, а администрация Дональда Трампа запретила чиновникам использовать гаджеты этой фирмы. Аналогичные действия сейчас предпринимаются против Huawei в нескольких государствах - союзниках США. Часть экспертов считает, что под предлогом шпионажа США и их союзники попросту выдавливают китайскую фирму со своего рынка.

Китай и США проведут торговые переговоры

Обострение ситуации с Huawei выглядит неслучайным с учетом того, что в среду в американской столице стартовали двухдневные переговоры высокого уровня по торговым разногласиям Китая и США. В прошлом году из-за этих споров две крупнейшие экономики планеты оказались на пороге торговой войны, но в начале декабря Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились выделить 90 дней на разрешение ситуации. Белый дом пока отложил планировавшееся повышение пошлин с 10 до 25 процентов на импорт товаров из Поднебесной на общую сумму 200 миллиардов долларов. В Вашингтоне эти переговоры называют наиболее судьбоносными для двусторонней торговли за несколько десятилетий.

Формально дело Ваньчжоу напрямую не относится к торговому спору. Но разделить эти темы крайне сложно. В рамках торгового спора США выражают крайнее недовольство перекосом баланса двусторонней коммерции в пользу Китая. А этот перекос, как настаивают в Вашингтоне, как раз и стал результатом действий властей и компаний из Поднебесной, которые звучат в деле Huawei - это применение неконкурентных методов борьбы и хищение технологий.

Поэтому эксперты не исключают, что действия США в отношении Huawei накануне переговоров могут быть попыткой давления на китайскую делегацию.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
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