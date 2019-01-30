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30.01.2019 08:50
Рубрика: Общество

Минобрнауки: Повышенную стипендию будут получать 10 процентов студентов

Текст: Мария Агранович, Владимир Кузьмин

В День российского студенчества, 25 января, премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Учебный театр Российского института театрального искусства (ГИТИС). За разговорами о проблемах и пожеланиях с руководством, педагогами и студентами ректор вуза Григорий Заславский рассказал о такой проблеме института, как обилие отличников. Казалось бы, этому можно только радоваться, но Министерство образования своим приказом ограничило долю учащихся, получающих повышенную стипендию за отличную учебу, 10 процентами от общего количества студентов.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава правительства назвал эту историю странной и пообещал проверить. "Следить за какими-то пропорциями надо, но арифметически задавать - это неправильно", - рассудил он.

Документ, о котором говорил ректор ГИТИСа - приказ Минобрнауки № 1663 от 27 декабря 2016 года. В Министерстве науки и высшего образования "Российской газете" подтвердили: приказ "работает". Норма, установленная в нем, звучит так: количество студентов, получающих повышенную стипендию, не может превышать 10 процентов от общего числа тех, кто получает академическую стипендию.

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Зачем нужно такое ограничение? Разбираемся с руководителем департамента госполитики в образовании и молодежной политики Минобрнауки Артемием Рожковым.

- Эта норма была введена Министерством образования и науки России в 2016 году. Расчет был такой: повышенные стипендии должны действительно поддерживать тех студентов, которые демонстрируют особые успехи, - поясняет Артемий Рожков. - Причем, не только в учебе: быть просто "отличником" - далеко не единственное требование. Нужно проявлять себя в научной, спортивной, социально-культурной деятельности, участвовать в межвузовских мероприятиях, олимпиадах. В приказе очень четко прописаны все эти критерии. Кроме того, документ строго регламентирует: среди тех, кому выделена повышенная стипендия, простых "отличников", чья успеваемость не подкреплена внешними достижениями, тоже не может быть больше десяти процентов. Иными словами, лишь один процент от всех студентов, получающих академическую стипендию, имеет право на нее просто за "пятерки".
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- Нам представляется, что это правильно, - отметил Рожков. - До введения этих правил назначения повышенных стипендий нередки были случаи, когда их получали 50, а иногда и 70 процентов студентов.

Конечно, такая ситуация не позволяла поддерживать действительно выдающиеся достижения, ведь общий объем стипендиального фонда вуза от числа отличников не зависит.

- Фактически, в вузе отличников может быть сколько угодно, порой их количество зависит от субъективности преподавателей вузов, но повышенную стипендию будут получать только 10 процентов и те, кто кроме "красных" зачеток имеет и другие успехи, - подчеркнул глава департамента.

Что делать, если ситуация все же вышла за рамки, и выдающихся студентов оказалось больше 10 процентов? На этот случай в том же приказе предусмотрено участие администрации вуза и студенческих профсоюзов. Именно они проводят уже внутривузовское рейтингование претендентов: из лучших выбирают лучших по максимальным показателям. Это позволяет сделать повышенную стипендию действительно ощутимой.

Какова же цена вопроса?

Фото: БЕЛТА
Какую стипендию платить студенту

Напомним, что общий стипендиальный фонд по всем вузам России составляет 72,4 миллиарда рублей - при нормативе чуть более 1600 рублей на каждого студента-очника за счет средств федерального бюджета. Но стипендии получают лишь те, кто учится без троек, за исключением первокурсников. Таким образом, средняя академическая стипендия, по данным Минобрнауки России, на сегодняшний день - 2996 рублей. Средняя повышенная - 9175 рублей. Есть разница, правда? И это лишь средние показатели. А в некоторых вузах успешные студенты могут получить и 20 тысяч рублей. Неплохая мотивация для молодого человека!

- Не буду скрывать, в процессе "правоприменения" приказа №1663 возникают небольшие сложности. Мы планируем уточнять некоторые положения, но постараемся исключить излишнее регулирование, - заверил Артемий Рожков. - Считаю, что в этом вопросе нужно дать больше свободы студсоветам, профсоюзным вузовским организациям, чтобы они вместе с администрацией могли выработать те критерии отбора лучших, которые важны для данного конкретного вуза. Изменения планируются, будем прорабатывать вопросы использования стипендиального фонда в целом. Но увеличивать процент студентов, имеющих право на повышенную стипендию, вряд ли целесообразно. Это может привести к девальвации идеи.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Повышение стипендий
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