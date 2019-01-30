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30.01.2019 21:06
Рубрика: Экономика

В селах создадут территории роста

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 21(7779)
Минсельхоз разработает госпрограмму развития сельских территорий РФ к 15 марта, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Меры господдержки, которые предпринимаются для развития села и повышения уровня жизни сельских жителей, нельзя считать достаточными", - заявил глава минсельхоза. На совещании прозвучало, что уровень безработицы на селе достигает 8% (в городе 4,3%), доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума - 20% (в городе 11,2%), а 400 тысяч школьников вынуждены обучаться в две и даже три смены. За 10 лет сельское население сократилось на 500 тысяч человек, а 37 млн сельских жителей нуждаются в значительном повышении уровня жизни, обрисовал Патрушев ситуацию четверти населения страны.

В Минсельхозе подсчитали темпы подорожания хлеба

Готовящаяся государственная программа должна выстроить комплексный подход к формированию нового типа сельских поселений, учитывать мероприятия, предусмотренные в рамках реализации национальных проектов, и сохранить меры, уже доказавшие свою эффективность. В селах планируется создавать территории экономического роста, особое внимание уделить проектам малого и среднего бизнеса, в том числе фермерским хозяйствам. Важно учесть специфику развития сельских территорий в каждом регионе, указал Дмитрий Медведев.

Минсельхоз сделал предварительный обсчет требуемого для решения поставленных задач финансирования. Речь идет о 200 миллиардах рублей ежегодно на период до 2025 года.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз
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