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30.01.2019 18:11
Рубрика: Экономика

Минус плюсу не помеха

Минтруд посчитал прожиточный минимум за IV квартал 2018 года
Текст: Марина Гусенко

Определен размер прожиточного минимума за IV квартал прошлого года. На душу населения он составит 10 213 рублей. Это на 200 рублей меньше, чем в III квартале. Проект приказа Минтруда России об установлении размера прожиточного минимума за IV квартал размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Документ проходит общественное обсуждение.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Для трудоспособных людей прожиточный минимум предлагается установить на уровне 11 069 рублей, для детей - 9950 рублей, для пенсионеров - 8464 рубля. В  III квартале прожиточный минимум для трудоспособных людей был 11 310 рублей, для детей - 10 302, для пенсионеров - 8615 рублей.

Фото: iStock
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Прожиточный минимум в IV квартале снижается традиционно. В первой половине года многие товары стоят дороже, чем во второй, поскольку в основе расчета прожиточного минимума лежит стоимость потребительской корзины. А она, в свою очередь, летом начинает дешеветь, так как в это время обычно становятся дешевле овощи, фрукты и многие другие входящие в нее продукты питания. Зимой они вновь начинают дорожать.

Кроме того, прожиточный минимум за IV квартал практически ни на что не влияет. По закону минимальная зарплата должна быть равна прожиточному минимуму трудоспособного человека за II квартал предыдущего года. Кстати, во II квартале прошлого года прожиточный минимум для населения в целом составлял 10 444 рубля, а для трудоспособных людей - 11 280 рублей. Это больше, чем цифры, посчитанные для прожиточного минимума за IV квартал. Если вдруг во II квартале 2019 года прожиточный минимум окажется ниже, чем в 2018 году, минимальная зарплата вслед за прожиточным минимумом не понизится 

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд
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