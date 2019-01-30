Могерини исключила возможность силового вмешательства в Венесуэле

Политический кризис в Венесуэле только усугубится в случае военного вмешательства со стороны, считает еврокомиссар по кризисному реагированию и гуманитарной помощи Христос Стилианидис, выступая в Европарламенте в Брюсселе от имени главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Решение кризиса должно исходить от самих граждан Венесуэлы", - цитирует ТАСС Стилианидиса.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны, а ряд стран во главе с США заявили о признании его главой государства. Россия высказалась в поддержку действующего президента страны Николаса Мадуро.