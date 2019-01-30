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30.01.2019 15:33
Рубрика: Происшествия

Мошенники обокрали клиентов Сбербанка, присылая СМС с номера 900

Текст: Михаил Фалалеев
Масштабную аферу организовали мошенники с кредитными картами клиентов Сбербанка. Они звонили или присылали сообщения с банковских номеров, представлялись сотрудниками и сообщали вкладчикам о попытке якобы мошеннических действий. Дескать, зафиксированы попытки блокировать счета и списать деньги. Поэтому клиенту советуют перезвонить и сообщить данные своей карты.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

При этом аферисты называли подлинные фамилии банковских служащих и, что самое главное, владели клиентской базой данных - не только знали мобильные и домашние телефоны, но и обращались к своим абонентам по имени и отчеству. При поступлении звонка в мобильных телефонах жертв мошенничества определялись номера Сбербанка - либо 900, либо +7(495)500-55-50. Эти номера указаны как контактные на обратной стороне банковских карт. Сомневавшемуся клиенту "сотрудники" также направляли СМС с подтверждением с короткого номера 900, который имитировал сообщение от банка. Кроме того, они предоставляли информацию об остатках на счетах или о последних трансакциях.

Фото: iStock
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В общем, все выглядело достаточно убедительно и достоверно. Понятно, что после того, как клиент выполнял "рекомендацию", деньги с его счета исчезали.

В Сбербанке посоветовали клиентам проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли. Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово, лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка.

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