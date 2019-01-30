На брошенном у берегов Пуэрто-Рико судне нашли 400 кг кокаина

На брошенном у северного побережья Пуэрто-Рико судне нашли 401 килограмм кокаина стоимостью 10 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренней безопасности США.

Сотрудники пограничного патруля обнаружили 12 пакетов с 350 упаковками кокаина. На судне также находились иностранные продукты, а это значит, что оно прибыло из другой страны. Плавсредство передали ФБР для расследования.

Добавим, что в поле зрения береговой охраны США подозрительная лодка попала в минувший понедельник. Контрабандисты скрылись, а плавсредство бросили недалеко от города Лоиса.