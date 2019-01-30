На польской шахте произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 4,8 произошел на западе Польши, в районе медной шахты "Рудна", сообщает Gazeta PL.

Он зафиксирован на глубине 770 метров, и к тому моменту под землей находились 32 горняка. Семь шахтеров получили легкие ранения, девять оставались под завалами до прихода спасателей. Продолжаются поиски еще одного шахтера, о чем на пресс-конференции сообщил директор предприятия Марек Швидер.

Подземный толчок, вероятно, произошедший из-за обвала породы, ощутили жители близлежащих городов - Польковице, Любина и Глогова. Очевидцы рассказывают о том, что в квартирах падали люстры и даже мебель. К счастью, обошлось без серьезных разрушений.

Нынешний подземный толчок стал очередным в шахте "Рудная". Не далее как 12 января после сильного трясения земли в ее забоях погиб 58-летний горняк, шестеро были ранены. Источник этого явления пока не выяснен.