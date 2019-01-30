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30.01.2019 22:56
Рубрика: Экономика

Что изменилось в налогообложении недвижимости

Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Неделя № 21(7779)
В наступившем году вступил в силу новый порядок применения кадастровой стоимости для налогообложения недвижимости.

Если налогоплательщик сумел оспорить ее в суде или в специальной комиссии при Росреестре, при расчете налога измененная кадастровая стоимость будет использоваться не с того года, в котором было подано заявление о несогласии с результатами оценки, а с момента, когда ошибочная стоимость начала применяться.

Фото: iStock
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Кроме того, в 2019 году к 63 регионам, где налог на имущество - квартиру, дом, дачу, гараж и другие капитальные постройки - рассчитывается исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости объекта (она ближе к рыночной), добавились еще семь: Пермский край, Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская и Ульяновская области. Там к налогообложению впервые будут привлечены объекты, права граждан на которые зарегистрированы в упрощенном порядке без проведения технической инвентаризации и определения инвентаризационной стоимости. Речь идет о садовых, дачных домах, гаражах, хозяйственных постройках площадью более 50 квадратных метров. Также впервые будут обложены налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости жилые постройки, введенные в эксплуатацию с 2013 года. При этом будет применен коэффициент 0,2 к первому налоговому периоду расчета.

В 14 регионах, где расчет налога исходя из кадастровой стоимости будет применяться второй год подряд, коэффициент к налоговому периоду составит 0,4. В 21 регионе, где кадастровая стоимость используется третий год подряд, коэффициент равен 0,6.

В субъектах РФ, где базой для начисления налога до сих пор служит инвентаризационная стоимость объектов, для расчета налога она будет индексирована на коэффициент-дефлятор 1,481. При этом в 49 регионах, где налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости как минимум уже три года, его рост ограничен 10%.

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