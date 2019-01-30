Названо самое востребованное за рубежом российское оружие

В 50 стран в этом году было поставлено российское оружие. Портфель заказов одного только Китая составляет 7 миллиардов долларов. Об этом в интервью каналу НТВ сообщил Дмитрий Шугаев.
Он отметил, что хотя США пытается запугать иностранных клиентов, России удается заключать крупные контракты. Яркий пример тому системы С-400, приобретенные Турцией.
По словам Шугаева, помимо комплекса С-400 большим спросом на зарубежном рынке пользуются комплексы "Бук", "Тор", военные самолеты и вертолеты, техника, зарекомендовавшая себя в Сирии.
Глава ведомства особо отметил противотанковые ракетные комплексы "Корнет". "За ними вообще, если честно, стоит очередь. Потому что они очень востребованы, очень эффективны", - сказал он. Предприятия, которые их производят, обеспечены заказами на многие годы вперед, добавил Дмитрий Шугаев.
Разумеется, вызывает интерес у зарубежных клиентов и новейшее российское супероружие. Но здесь об экспорте не может быть и речи, поскольку эту противоречит стратегическим интересам страны.