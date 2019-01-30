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30.01.2019,  
15:11
Текст:  Олег Корякин

Названо самое востребованное за рубежом российское оружие

Ежегодно Россия зарабатывает на экспорте оружия около 15 миллиардов долларов. О том, за какими ракетными комплексами выстраивается очередь, рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Фото: Александр Мельников / РИА Новости Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В 50 стран в этом году было поставлено российское оружие.  Портфель заказов одного только Китая составляет 7 миллиардов долларов. Об этом в интервью каналу НТВ сообщил Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что хотя США пытается запугать иностранных клиентов, России удается заключать крупные контракты. Яркий пример тому системы С-400, приобретенные Турцией.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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По словам Шугаева, помимо комплекса С-400 большим спросом на зарубежном рынке пользуются комплексы "Бук", "Тор", военные самолеты и вертолеты, техника, зарекомендовавшая себя в Сирии.

Глава ведомства особо отметил противотанковые ракетные комплексы "Корнет". "За ними вообще, если честно, стоит очередь. Потому что они очень востребованы, очень эффективны", - сказал он. Предприятия, которые их производят, обеспечены заказами на многие годы вперед, добавил Дмитрий Шугаев.

Разумеется, вызывает интерес у зарубежных клиентов и новейшее российское супероружие. Но здесь об экспорте не может быть и речи, поскольку эту противоречит стратегическим интересам страны.

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