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Рубрика: Экономика

Названы города России с самыми высокими новостройками

Текст: Денис Передельский
Эксперты изучили данные за последние 30 лет и пришли к вводу, что средняя этажность новостроек в крупных городах РФ увеличилась более чем в два раза.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Результаты масштабного исследования представил аналитический центр ЦИАН.

По итогам 2018 года среднее количество этажей в новостройках российских городов - 12,6. По сравнению со всей застройкой советского периода, средняя высотность которой составляла 5,7 этажа, показатель вырос более чем вдвое. По сравнению с жилищным строительством 1990-2000-х годов средняя высота новостроек выросла на 52 процента.

Фото: iStock
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В городах-милионниках высотность новостроек в среднем составляет 15,1 этажа. Это на 20 процентов больше, чем в целом по всем крупным городам. Самые высокие дома строятся в Москве (20,5 этажа), Екатеринбурге (17,4) и Красноярске (17,1).

К слову, в Екатеринбурге средняя этажность домов по сравнению с советским периодом выросла в 1,6 раза, а в Красноярске - в 2 раза. Значительное увеличение показателя наблюдается и в Новосибирске - в 1,5 раза.

"Наименьшие изменения зафиксированы в Волгограде, - сообщили аналитики ЦИАН. - Здесь показатель вырос на 49 процентов по сравнению с домами советского периода и лишь на четыре процента по сравнению с застройкой 1090-2000 гг."

Среди городов с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона человек лидирует Владивосток с показателем 19,4 этажа. Кстати, в этом городе долгое время многоэтажная застройка была запрещена из-за сейсмоопасности. Однако к концу 2018 года средняя этажность новостроек в нем достигла 19,4 этажа. По сравнению с советским периодом рост составил 2,5 раза, с периодом 1990-2000 годов - 2 раза. С заметным отставанием следом идут Оренбург (15,3 этажа) и Ижевск (15,2).

Наибольшие темпы прироста высотности, более чем в 3 раза, зафиксированы в Тюмени и Иркутске, наименьшие - в Ярославле (плюс 41процент) и Ульяновске (плюс 47).

Эксперты отмечают, что из 60 крупнейших городов за пределами столичных регионов только в семи строятся жилые дома высотой более 30 этажей. Наибольшее количество таких домов расположено в Екатеринбурге. Там насчитывается 13 корпусов высотой от 31 до 52 этажей.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Самый высокий небоскреб - это 52-этажная башня "Исеть" на берегу одноименной реки, которая является частью делового квартала "Екатеринбург-Сити".

На втором месте по высоте расположился строящийся во Владивостоке ЖК "Аквамарин" - 42 этажа. Проект реализуется на берегу Амурского залива. Следом идет ЖК "Чемпион парк" в Екатеринбурге. Он состоит из трех 37-этажных корпусов, причем две башни уже введены в эксплуатацию.

Средняя высота новостроек в агломерации Санкт-Петербурга составляет 13,1 этажа. По сравнению с домами советской эпохи этажность в городе на Неве выросла в 2,3 раза, а по отношению к застройке 1990-2000-ых - на 72 процента.

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