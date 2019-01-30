Неймар из-за травмы выбыл на два с половиной месяца

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар из-за травмы выбыл из строя на длительный срок. Как сообщает пресс-служба клуба, футболисту потребуется на восстановление два с половиной месяца.

На прошлой неделе в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0) Неймар получил повреждение. Позднее у него был диагностирован перелом пятой плюсневой кости.

Примечательно, что в феврале прошлого года он травмировал ту же область ноги и пропустил остаток сезона. Бразилец с трудом успел восстановиться к чемпионату мира-2018 в России, где он провел пять матчей и забил два мяча.

Теперь Неймар не поможет "ПСЖ" в ближайших матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Вместе с тем, клуб выразил поддержку фуболисту.

"Пари Сен-Жермен любит своего игрока, мы окажем ему самую серьезную поддержку, чтобы он справился с этой травмой с мужеством и решительностью, которые он проявляет всегда", - сказано в сообщении парижан.