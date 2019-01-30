В Германии распространен сервис car2go, которым можно пользоваться при наличии аккаунта, даже если он зарегистрирован в другой стране. Всего, кроме 10 городов США, он работает в 9 странах. Входят в него мерседесы А и B класса и Smart. Стоимость аренды зависит от класса машины: от 24 до 34 центов за минуту (18-26 рублей). Парковка - 19 центов. По той же схеме работает и второй каршеринг - OneDrive - с той лишь разницей, что в парк входят автомобили концерна BMW, а аренда начинается с 31 цента за MINI (23 рубля). По сути, это два каршеринга, которые похожи на наши. Автомобилей очень много, они разбросаны по городу и оставлять их можно на любой парковке. Интересная особенность - и в тот и в другой сервис входит много электрических автомобилей и плата за них на пару центов дороже, однако люди с охотой их берут, потому что стараются заботиться об окружающей среде. Да и заряжать их проще: воткнул в розетку на парковке и все, а за это начисляют бонусы.

Но больше каршерингов, работающих по другой схеме: машины можно оставлять только на определенных парковочных станциях, а стоят они, в среднем, от 3 до 7 евро в час. Кроме того, приходится платить еще около 20-30 центов за километр (15-23 рубля). Потом все складывается. Для обычных поездок по городу это очень неудобно, но на день такие машины стоят гораздо дешевле (на 20-40 евро), поэтому их используют для однодневных поездок за город, например.

Помимо автомобилей в Берлине распространены мопеды. Их предоставляют также две фирмы - Coup и Emmy. Работают они в теплое время года, а для Берлина это с середины марта по начало ноября. Emmy стоит немного дешевле автомобиля, 19 центов в минуту за поездку и 5 центов за парковку, но зато в багажнике лежат два шлема и можно с собой взять попутчика. Coup же снимет с вас 3 евро за первые полчаса и 1 евро за каждые последующие 10 минут. Кататься на нем можно только одному. Вот уж точно считайте сами, решайте сами.

Также каршерингами нет-нет, да и назовут совместное такси. Таких компаний по Берлину уже три. Они работают как такси, только берут не тебя одного, а еще и всех, кому с тобой по пути. Время в дороге увеличивается, но стоимость сильно снижается. Некоторые такие компании работают только на востоке Берлина и только на выходных, потому что там расположены все клубы и кипит ночная жизнь.

Однако самый большой бум - это велосипеды. Компаний, предоставляющих городские велосипеды - пруд пруди. Есть американские Lime с электрическим двигателем, которые можно оставлять даже за городом, есть гонконгские Mobike, есть Nextbike, которые стоят дешевле, если у пользователя есть абонемент на городской транспорт, или Lidl-bike, которые обслуживают немецкие железные дороги в партнерстве с одноименным супермаркетом. Принципиальное отличие не только от России, но и от большинства европейских стран в том, что практически ни у одной компании нет физических станций. Велосипед можно оставлять где угодно в пределах города, просто нужно защелкнуть замок. Можно оставить на виртуальной станции, которой нет нигде кроме как на карте в приложении, но, если оставишь в другом месте, то заплатишь всего лишь на 50 центов больше (38 рублей). Велосипеды пользуются огромным спросом и это не удивительно: для них сделана лучшая в Германии инфраструктура, а иногда на них очень удобно доехать за 10 минут там, где на транспорте пришлось бы делать несколько пересадок.

Практически все названные выше компании работают и в других крупных городах Германии, только со своими небольшими особенностями. Отличаться могут модели и стоимость.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"