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30.01.2019 18:49
Рубрика: Экономика

Новак назвал санкции против венесуэльской PDVSA незаконными

Текст: Александра Воздвиженская

Санкции США против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA "носят незаконный характер, нарушающий международное право". Такое мнение выразил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Он затруднился оценить потенциальное влияние этих санкций на нефтедобычу в Венесуэле.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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На фоне смены власти в Венесуэле США 28 января ввели ограничительные меры против PDVSA как госкомпании, поддерживающей Николаса Мадуро. Эти меры предполагают заморозку активов компании на семь миллиардов долларов, запрет на покупку венесуэльской нефти третьими лицами, а сами санкции оценены Вашингтоном как защита собственного рынка и потребителей.

Венесуэла входит в ОПЕК и участвует в сделке о регулировании нефтедобычи в мире вместе с Россией. С начала прошлого года добыча в южноамериканской стране начала стремительно падать на фоне внутреннего политического и экономического кризиса. С начала этого года PDVSA освобождена от обязательств в рамках соглашения.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Санкции и антисанкции Попытка госпереворота в Венесуэле
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