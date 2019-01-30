Новак назвал санкции против венесуэльской PDVSA незаконными

Санкции США против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA "носят незаконный характер, нарушающий международное право". Такое мнение выразил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Он затруднился оценить потенциальное влияние этих санкций на нефтедобычу в Венесуэле.

На фоне смены власти в Венесуэле США 28 января ввели ограничительные меры против PDVSA как госкомпании, поддерживающей Николаса Мадуро. Эти меры предполагают заморозку активов компании на семь миллиардов долларов, запрет на покупку венесуэльской нефти третьими лицами, а сами санкции оценены Вашингтоном как защита собственного рынка и потребителей.

Венесуэла входит в ОПЕК и участвует в сделке о регулировании нефтедобычи в мире вместе с Россией. С начала прошлого года добыча в южноамериканской стране начала стремительно падать на фоне внутреннего политического и экономического кризиса. С начала этого года PDVSA освобождена от обязательств в рамках соглашения.