Новый закон оставил любительскую рыбалку бесплатной

Вступил в силу закон о любительском рыболовстве. О том, что он меняет, "Российской газете" рассказал замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

С 2021 года платная рыбалка на большинстве водоемов будет вне закона. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рыбалка останется бесплатной и доступной.

- Лишь в отдельных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока возможно формирование особых участков для вылова, подчеркну, только ценных видов рыб, и то по предложениям субъектов России, - сказал Шестаков. - Это сделано, чтобы у регионов была возможность ограничить и проконтролировать вылов таких ценных видов, как таймень или атлантический лосось, в отдаленных водоемах.

Илья Шестаков: Цена на горбушу должна быть гораздо ниже, чем в прошлом году. Фото: Александр Корольков

Шестаков также обратил внимание на то, что несколько лет назад акватории начали отдавать компаниям, которые занимались организацией платной рыбалки. Причем не разводили рыбу, а просто предоставляли право рыбачить. Это возмутило многих простых рыбаков.

- Теперь по закону с января 2021 года таких участков не будет, - подчеркнул глава Росрыболовства.

Улов в 2018 году был рекордный за всю историю наблюдений - более 670 тысяч тонн. Основная масса выловленной рыбы - горбуша. Цены на нее у рыбаков на промысле доходили до 60 и даже 40 рублей за килограмм... По справедливости, цена на нее должна быть в магазинах существенно ниже, чем в прошлом году.

Как выяснилось, россияне в год съедают рыбы больше, чем даже жители некоторых европейских стран. По оценкам минздрава, норма среднедушевого потребления в России - 20-22 кг в год. По данным Росрыболовства, мы едим 21,5 кг.