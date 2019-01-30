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30.01.2019 17:42
Рубрика: Экономика

Кратно меньше

Закон жестко ограничил задолженность по микрозаймам
Текст: Игорь Зубков
Вступило в силу новое единое ограничение предельной задолженности заемщика: теперь она не может превышать 2,5-кратную сумму самого кредита или займа. Ранее действовало трехкратное ограничение суммы процентов по микрозаймам.
Кредиторы не смогут давать деньги первому встречному по драконовским ставкам. Фото: PHOTOXPRESS Кредиторы не смогут давать деньги первому встречному по драконовским ставкам. Фото: PHOTOXPRESS
Кредиторы не смогут давать деньги первому встречному по драконовским ставкам. Фото: PHOTOXPRESS

Таким образом, поясняет Банк России, теперь заемщик, взявший в долг, например, 1 тысячу рублей, ни в какой момент времени не должен будет кредитору более 3,5 тысячи рублей - сюда входят тело долга плюс начисленные проценты, неустойка (штраф, пени) и платные услуги, определенные договором кредита.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Потолок задолженности будет снижен еще дважды: с 1 июля ограничения составят двукратную сумму кредита, с 1 января 2020 года - 1,5-кратную

Кроме того, введено ограничение ежедневной процентной ставки в 1,5%. С 1 июля максимальная ставка будет ограничена 1% в день.

Закон касается всех потребкредитов и займов сроком до 1 года, фактически под него подпадают прежде всего микрозаймы, где ставки в годовом выражении могут достигать 600-700% (они оправданы высоким риском невозврата и коротким сроком). Из них закон выделяет наиболее дорогие займы до зарплаты - на суммы до 10 тысяч рублей и на срок до 15 дней - и вводит по ним особые ограничения: начисленные проценты не могут превышать 30% от суммы займа или 3 тысяч рублей, а ежедневные выплаты - 200 рублей. Это ограничение не распространяется на неустойку (штраф, пени), но она не может превышать 0,1% за день просрочки.

Все это относится только к договорам, оформленным с 28 января.

Другое важное для заемщиков изменение вступает в силу 31 января - бюро кредитных историй вместе с кредитным отчетом будут выдавать заемщику его индивидуальный кредитный рейтинг - балл, который позволит увидеть себя глазами кредитора и оценить шансы на получение кредита.

Фото: istockphoto.com
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Как поясняет Объединенное кредитное бюро, индивидуальный кредитный рейтинг учитывает текущие и исторические просрочки платежей, уровень долговой нагрузки заемщика (отношение ежемесячных выплат по кредитам к доходу), количество запросов его кредитной истории, ее глубина (чем она больше, тем лучше) и т.д.

Для заемщика важен не столько конкретный балл, сколько интервал уровня риска, которому он соответствует, - высокий, средний или низкий. По оценкам ОКБ, высокий кредитный рейтинг имеют 78%, или 60,6 млн человек, средний - 9%, или 7,4 млн человек, низкий - 13%, или 9,8 млн человек.

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