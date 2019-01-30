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30.01.2019 13:26
Рубрика: Происшествия

Обвиняемый в шпионаже норвежец останется в "Лефортово"

Текст: Владимир Полетаев
Московский городской суд продлил срок ареста обвиняемому в шпионаже подданному Норвегии Фруде Бергу. Судебное заседание проходило, как всегда в случае обвинения по статье 276 УК РФ за шпионаж, в закрытом режиме. Как пояснила представитель суда, это вызвано наличием в деле грифа "секретно". И уточнила, что срок содержания в СИЗО "Лефортово" Бергу продлен до 5 апреля.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Его адвокат Илья Новиков сообщил журналистам, что Берг рассчитывает на скорейшее рассмотрение дела в суде. Следствие по делу закончено, и возможно, приговор может быть вынесен уже в апреле. С материалами дела адвокат и подследственный ознакомились.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Новиков считает, что на следующей неделе следствие планирует предъявить норвежцу обвинение в окончательной редакции. К середине февраля уголовное дело Берга должно поступить в Мосгорсуд, который назначит дату предварительного слушания. Он также заявил, что затягивать процесс какими-либо ходатайствами защита не намерена.

Норвежский адвокат Берга, Брюньюльф Риснес, заявил, что подзащитный не считает себя виновным в инкриминируемом преступлении, хотя и признает факт сотрудничества с норвежскими разведслужбами. По утверждению защитников, Берг признает, что ездил в Россию по просьбе сотрудников военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера, но при этом не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий.

Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. Передавал ему эти документы якобы россиянин Алексей Житнюк, которого ранее суд арестовал по обвинению в государственной измене.

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