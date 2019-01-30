Новости

10 фактов о самой дорогой Lada - Vesta Sport 16:00
Из-за аварии на водоводе затопило центр Оренбурга 15:57
На Дальнем Востоке создали сорбент для очистки воды от радиации 15:55
Три самолета США провели разведку у берегов Крыма 15:51
Рекордная за 62 года жара пришла в Аргентину 15:47
Во Владимирской области вспыхнула школа 15:39
Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек 15:31
Зак Снайдер снова снимет зомби-хоррор 15:30
МВД передало картину Куинджи Минкульту 15:29
В Москве пройдет ежегодный Всероссийский форум "PR+Forum 2019" 15:27
Суд оставил под арестом угонщика самолета рейса Сургут-Москва 15:20
Трейлер: Джон Малкович сыграет Вайнштейна у создателя "Ганнибала" 15:15
МВД: Информация о массовой переброске боевиков ИГ - личный прогноз 15:09
В Уфе охранников бара обвинили в избиении глухонемого 15:09
Скворцова рассказала о росте заболеваемости гриппом 15:08
Скворцова рассказала, как защититься от гриппа 15:06
Во Владимире "заминировали" школы, больницы и мэрию 15:05
Самарские ученые создали питание для почвы 15:03
Умер легендарный певец, соавтор Майкла Джексона Джеймс Ингрэм 15:02
Топилин: В регионах России изучат причины бедности семей 15:00
Руль автомобиля оказался вчетверо грязнее унитаза 15:00
Глава полиции Петербурга не подтвердил информацию о переводе в Москву 14:59
В Ленобласти девочка обманула следователей, наврав о своем поджоге 14:56
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве 14:56
Орешкин рассказал Путину об участии в Давосском форуме 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 15:31
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек

Текст: Оксана Грибанова
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Как известно, большинство кошек являются носителями внутриклеточного паразита токсоплазма (Toxoplasma gondii), который может быть опасным для детей и взрослых со слабым иммунитетом.

Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.

Фото: depositphotos.com
Ученые рассказали об опасности прогулок с собаками

Выводы были сделаны в рамках масштабного исследования с участием около 80 тысяч добровольцев, среди которых около 2,5 тысяч страдали от психических расстройств. У некоторых из них, как показали анализы, в организме присутствовала Toxoplasma gondii.

Причем инфекция у людей появилась в организме раньше, чем врачи диагностировали шизофрению - так связь между психическим заболеванием и заражением Toxoplasma gondii стала еще более очевидной.

Между тем

Ранее специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в США выяснили, что случаи заражения болезнями, источниками которых являются кошки, встречаются гораздо чаще, чем предполагалось.

Один из опасных недугов - лихорадка, вызванная кошачьими царапинами.

Общество Здоровье Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании"
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве
Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира