Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек

Как известно, большинство кошек являются носителями внутриклеточного паразита токсоплазма (Toxoplasma gondii), который может быть опасным для детей и взрослых со слабым иммунитетом.

Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.

Выводы были сделаны в рамках масштабного исследования с участием около 80 тысяч добровольцев, среди которых около 2,5 тысяч страдали от психических расстройств. У некоторых из них, как показали анализы, в организме присутствовала Toxoplasma gondii.

Причем инфекция у людей появилась в организме раньше, чем врачи диагностировали шизофрению - так связь между психическим заболеванием и заражением Toxoplasma gondii стала еще более очевидной.

Между тем

Ранее специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в США выяснили, что случаи заражения болезнями, источниками которых являются кошки, встречаются гораздо чаще, чем предполагалось.

Один из опасных недугов - лихорадка, вызванная кошачьими царапинами.