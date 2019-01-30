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30.01.2019 07:31
Рубрика: В мире

Оппозиция Венесуэлы обещала пересмотреть сотрудничество с Россией

Текст: Сергей Новиков

Венесуэльская оппозиция намерена полностью пересмотреть отношения Каракаса с Москвой. Речь, прежде всего, идет о контрактах на поставки вооружений. Кроме того, оппозиционеры обещают "исключить Москву из списка друзей Каракаса". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Густаво Тарре Брисеньо, недавно назначенного "президентом-самозванцем" Хуаном Гуаидо в качестве спецпредставителя Венесуэлы при Организации американских государств.

"Мы займем жесткую позицию в деле пересмотра вопроса выплат, потому что Россия не продала нам то, что было прописано в контракте. И это будет обсуждаться. Мы столкнемся с кем-то, кто не очень дружелюбен, с тем, с кем очень сложно заключить сделку, но я с доверием отношусь к венесуэльскому послу в Москве. Нам предстоит проделать очень хорошую работу", - заявил Брисеньо ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в США. По его версии, основу долгов Каракаса перед Москвой составляет "цена вооружений". Венесуэлец подверг критике поставленное РФ оружие, сославшись на беседу с отставным военнослужащим ВВС Венесуэлы, имени которого не назвал.

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По информации Брисеньо, передача бомбардировщиков "Сухой" не была полностью прозрачной, а сами самолеты оппозиционер назвал "не самыми лучшими" в технологическом плане. Не устроили политика и российские вертолеты, которые, по его мнению, являются некачественными и "не летают в Венесуэле", поскольку две трети из них якобы пришли в негодность.

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Брисеньо уверен, что Венесуэла "изменит список своих лучших друзей", среди которых он выделил Россию и КНДР. Кроме того, в их числе он упомянул некую "террористическую исламскую организацию", не пояснив, что именно имеет в виду.

"Мы должны вернуться к нашим настоящим друзьям и признать борьбу за демократию во всем мире", - заключил посланник Гуаидо.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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