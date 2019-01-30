Орешкин рассказал Путину об участии в Давосском форуме

Руководство Давосского форума извинилось за свои действия касательно высказываний о нежелательности ряда российских бизнесменов на данном мероприятии.

Министр экономического развития Максим Орешкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства рассказал, что в этом году в Давосском форуме приняли участие все желающие российские бизнесмены.

"Несмотря на то, что подобные вопросы обсуждались, и руководство форума говорило, что ряд бизнесменов будут нежелательны на Давосском форуме. Но я с ними встречался еще раз и они еще раз извинились за свои действия в прошлом году. Можно сказать, что конфликт в значительной степени исчерпан, хотя понятно, что осадок остался", - сказал министр.