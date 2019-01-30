Оззи Осборн признался, что тяжело болен

Все скверно: недуги семидесятилетнего "князя тьмы" Джона "Оззи" Майкла Осборна усугубляются и, как следствие, отмена концертов продолжается - музыкант крайне плох.

По информации Rolling Stone, у Оззи, ранее попавшего в больницу с повреждением конечности, а после еще и простывшего, обнаружилась тяжелая инфекция верхних дыхательных путей. Которая, если не принять меры и не поберечься, может развиться в пневмонию.

В свете чего врач настоятельно рекомендовал Оззи воздержаться от выступлений в холодное время года. Так что европейскую часть тура No More Tours 2, которая должна пройти по Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Италии и Испании, придется сдвинуть. Вероятно - теперь уже на осень. Но это не точно.

Осборн извиняется перед поклонниками и коллегами по туру - группой Judas Priest, и обещает, что обязательно закончит турне. Предварительно называя сентябрь. И сетуя, что дела его в последнее время и так были не очень, а тут еще и это. "Абсолютно раздавлен тем, что концерты приходится отложить", - горюет "князь".

Добавляя, что ничего нельзя поделать - кашляет он так, что буквально глаза лопаются.

Coughed so hard I burst a blood vessel in my eye pic.twitter.com/EPuDnN8Mpa — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 24, 2019

Перед этим сообщалось, что Оззи перепутали с Аллой Борисовной Пугачевой.