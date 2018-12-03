Фото: Оззи Осборн стал похож на Аллу Пугачеву

Великий и во множестве смыслов Ужасный Джон Майкл "Оззи" Осборн, "металлическая" глыба, краеугольный камень и столп, отмечающий, кстати, сегодня семидесятилетие, немало позабавил армию своих российских поклонников.

Легенда выложила в Instagram богатое фото, на котором восседает с пышно взбитой рыжей шевелюрой и одеяниях свободного кроя с блестяшками. Словом, выглядит как советская Примадонна Алла Борисовна Пугачева.

На что немедленно обратили внимание русскоязычные подписчики Оззи. Искупав "наше всё" в шквале оваций, поздравлений, пожеланиях многих лет и в любовных излияниях. (К которым "Кинократия", естественно, яростно присоединяется.)

"Ну теперь-то мы точно знаем, что Киркоров и Пугачева в душе металлисты", - комментируют наши соотечественники. Добавляя: "С днем рождения, Прекрасный!".

Будущий крестный отец хэви-метала родился в 1948 году в Бирмингеме. Прозвище Оззи получил еще в школе, признаваясь, что уже не помнит, как именно. Скорее всего, говорит, просто произошло "сокращение" фамилии. Попав в тюрьму за кражу, сделал там свою знаменитую наколку на костяшках пальцев - OZZY.

Black Sabbath была создана в 68-м. В 70-м вышел одноименный дебютный альбом коллектива.

Ранее сообщалось, что Юрий Эдуардович Лоза раскритиковал вокальные данные Оззи в частности и репертуар ВИА Black Sabbath вообще, ставя под сомнение их культурную ценность.