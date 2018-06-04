Оззи Осборн выступил в рамках недели хард-рока в Москве

Минувшая неделя была удивительно насыщенной событиями для всех, кто ценит старорежимный хард-рок.

Три выдающихся мероприятия принял столичный комплекс "Олимпийский". Стартовал марафон в понедельник выступлением кавер-ансамбля Hollywood Vampires с Элисом Купером во главе (и Джонни Деппом с Джо Перри в комплекте), в среду пятидесятилетие карьеры широко отметили непотопляемые Deep Purple, а завершилось все триумфальным концертом самого Оззи Осборна.

Пару лет назад Оззи приезжал в Россию с прощальным туром Black Sabbath, и ажиотаж, царивший тогда, переоценить невозможно. И вот бессмертные хиты одной из влиятельнейших групп в истории тяжмета вновь зазвучали под куполом огромного зала - как и ожидалось, забитого почти под завязку.

Правда, в рамках этого турне представленность песен Black Sabbath была весьма скромной - всего три штуки (и никакого вам Iron Man).

Впрочем, жаловаться на выборку все равно станут немногие: помимо Fairies Wear Boots и War Pigs, под занавес программы не обошлось без суперхита Paranoid.

А до этого Оззи и компания, эффектно открыв свою программу зловещей O Fortuna Карла Орффа, отыграли еще более десятка проверенных песен из сольного репертуара великого и ужасного, включая Mr. Crowley, Shot in the Dark, Crazy Train и, само собой, Mama, I’m Coming Home. А при исполнении четырехсоставного попурри, вобравшего в себя Miracle Man, Crazy Babies, Desire и Perry Mason, публика получила фирменное соло от лидера Black Label Society - неповторимого Закка Уайлда, за чем последовало ударное соло на барабанах.

Небольшой ложкой дегтя в бочку впечатлений от вечера оставалось понимание, что это, возможно, был последний раз. Хотя всегда есть основания надеяться, что это не так.