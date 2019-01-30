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30.01.2019 09:30
Рубрика: В мире

Патриарх Ириней: Русские и сербы - единокровные народы

Текст: Александр Борисов
Глава Сербской Православной Церкви (СПЦ) Ириней, прибывший в Москву на торжества, посвященные 10-летию Предстоятельского служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поблагодарил Предстоятеля Русской Православной Церкви (РПЦ) за приглашение и за оказываемую помощь сербскому народу.
Патриархи Кирилл и Ириней. Фото: Пресс-служба РПЦ Патриархи Кирилл и Ириней. Фото: Пресс-служба РПЦ
Патриархи Кирилл и Ириней. Фото: Пресс-служба РПЦ

"От нашей Церкви и нашего народа выражаем Вам наилучшие благопожелания долго-долго оставаться на троне Московских Патриархов, - сказал высокий гость из Сербии. - Вы предводительствуете народу русскому на пути Божием, во славу Божию и на добро, на благо Вселенского Православия. Вы находитесь во главе мощной Церкви и православного народа, который в своей истории прошел через многие искушения. Вы являетесь ярким примером, и мы стремимся идти по Вашим стопам".

Патриарх СПЦ также выразил глубокую благодарность за помощь, которую РПЦ всегда оказывала Сербской Православной Церкви и сербскому народу.

"На протяжении всей истории наши два народа высказывали близость один к другому. Мы не являемся только друзьями, мы являемся единокровными народами своей страны с одной верой, с одной Церковью, и это проявлялось на протяжении всей нашей истории", - отметил Патриарх Ириней.

"Благодарю Ваше Святейшество, что Вы внимательно следите за событиями в Косово и Метохии. На сегодняшний день то, что происходит в Косово и Метохии представляет нашу большую рану, - продолжил Патриарх Ириней. - Для нас Косово - это святая земля, которая пропитана нашей кровью, когда мы защищали наши святыни во времена Османской империи и других обстоятельствах. Все, что имеет огромное значение в нашей истории, нашей культуре - корни этого находятся в Косово и Метохии. Это место нашей славной истории. И многие святые угодники просияли именно на этой земле. Мы делаем все возможное, чтобы защититься от этих нападений. Великие надежды мы полагаем и на большую братскую Россию, и на Вас, Ваше Святейшество. Мы надеемся, что благодаря Вашему вкладу мы сможем защитить Косово и Метохию".

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Патриарх Ириней также озвучил позицию Сербской Православной Церкви в отношении церковного кризиса на Украине.

"Это огромное искушение для Православия, это явление, которое имеет свое место в нашем доме, внутри его, - подчеркнул глава СПЦ. - К сожалению, это не канонический и не церковный вопрос, а чисто политический, но Вселенское Православие должно очень серьезно заняться им. Находясь в Москве, это хороший повод обменяться мнениями, поговорить, что нам делать дальше. Не смеем закрывать глаза перед таким вопросом и проблемой. И мы будем возносить молитвы, чтобы Господь Бог устранил это искушение в Своей Церкви".

В свою очередь глава РПЦ также особо подчеркнул, что в нынешнем году Сербская Православная Церковь отмечает 800-летнюю годовщину автокефальности, а в 2020 году - 100-летие восстановления Патриаршества.

"Эти выдающиеся даты знаменуют собой почтенную древность церковных институций, которые сформировались на сербской земле. В связи с приближающимся юбилеем мы, в том числе обсудим и дальнейшие совместные усилия по благоукрашению собора в честь основателя Сербской Православной Церкви, святителя Саввы", - сказал Патриарх Кирилл.

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